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Posted 13 декабря, 09:17

Published 13 декабря, 09:17

Modified 13 декабря, 09:19

Updated 13 декабря, 09:19

Звуки сирены будут слышны по Ростову до конца 2024 года

Сирены будут включать в Ростове-на-Дону после атаки на Таганрог

13 декабря 2024, 09:17
Фото: rostovgazeta.ru. Звуки сирены будут слышны по Ростову до конца 2024 года
Сюжет
Ракетная атака на Таганрог 11 декабря
До конца 2024 года сотрудники УГОЧС будут проводить техобслуживание объектов системы оповещения. Об этом сообщает администрация города.

Напомним, что 11 декабря противник атаковал Таганрог американскими ракетами. Жители города слышали не менее двух десятков взрывов. В результате обломки ракет упали на котельную и оставили без тепла и горячей воды около 30 многоэтажек. Подробную информацию можно найти в сюжете RostovGazeta.

Сообщается, что до конца 2024 года сотрудники управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям донской столицы будут заниматься техобслуживанием и проверкой системы оповещения. Из-за этого в некоторых местах будет включаться сирена. Она будет звучать примерно 30 секунд.

Добавляем, что при работе системы оповещения не нужно поддаваться панике. Важно помнить о том, что это — проверка оборудования.

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Ранее стало известно, как Кремль прокомментировал удар ракетами ATACMS по Таганрогу.

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