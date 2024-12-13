Сирены будут включать в Ростове-на-Дону после атаки на Таганрог

Posted 13 декабря, 09:17
Published 13 декабря, 09:17
Modified 13 декабря, 09:19
Updated 13 декабря, 09:19
Напомним, что 11 декабря противник атаковал Таганрог американскими ракетами. Жители города слышали не менее двух десятков взрывов. В результате обломки ракет упали на котельную и оставили без тепла и горячей воды около 30 многоэтажек. Подробную информацию можно найти в сюжете RostovGazeta.
Сообщается, что до конца 2024 года сотрудники управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям донской столицы будут заниматься техобслуживанием и проверкой системы оповещения. Из-за этого в некоторых местах будет включаться сирена. Она будет звучать примерно 30 секунд.
Добавляем, что при работе системы оповещения не нужно поддаваться панике. Важно помнить о том, что это — проверка оборудования.