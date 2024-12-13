Сирены будут включать в Ростове-на-Дону после атаки на Таганрог

Напомним, что 11 декабря противник атаковал Таганрог американскими ракетами. Жители города слышали не менее двух десятков взрывов. В результате обломки ракет упали на котельную и оставили без тепла и горячей воды около 30 многоэтажек. Подробную информацию можно найти в сюжете RostovGazeta.