Слюсарь сообщил о девяти сбитых боевых беспилотниках в Ростовской области

Posted 13 декабря, 03:29
Published 13 декабря, 03:29
Modified 13 декабря, 03:32
Updated 13 декабря, 03:32
Около 06.00 мск глава региона проинформировал, что всего за минувшую ночь в области были ликвидированы девять беспилотников. Дроны были сбиты военными при помощи средств противовоздушной обороны.
Используя БПЛА, враг пытался атаковать объекты в Новошахтинске, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах.
По данным оперативных служб, пострадавших и разрушениях на земле нет», — добавил Слюсарь.
Напомним, накануне вечером врио губернатора проинформировал об атаке пяти беспилотников на Новошахтинск. Все они были сбиты военными. Позднее Минобороны России сообщило о шестом уничтоженном БПЛА на территории региона.