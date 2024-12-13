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Posted 13 декабря, 03:29

Published 13 декабря, 03:29

Modified 13 декабря, 03:32

Updated 13 декабря, 03:32

Слюсарь сообщил о девяти сбитых боевых беспилотниках в Ростовской области

Слюсарь сообщил о девяти сбитых боевых беспилотниках в Ростовской области

13 декабря 2024, 03:29
Фото: для иллюстрации. Mil.ru. Слюсарь сообщил о девяти сбитых боевых беспилотниках в Ростовской области
В ночь на 13 декабря противник пытался атаковать объекты гражданской инфраструктуры на территории Ростовской области. Об уничтожении девяти БПЛА сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Около 06.00 мск глава региона проинформировал, что всего за минувшую ночь в области были ликвидированы девять беспилотников. Дроны были сбиты военными при помощи средств противовоздушной обороны.

Используя БПЛА, враг пытался атаковать объекты в Новошахтинске, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах.

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По данным оперативных служб, пострадавших и разрушениях на земле нет», — добавил Слюсарь.

Напомним, накануне вечером врио губернатора проинформировал об атаке пяти беспилотников на Новошахтинск. Все они были сбиты военными. Позднее Минобороны России сообщило о шестом уничтоженном БПЛА на территории региона.

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