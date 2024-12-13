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Posted 13 декабря, 07:12

Published 13 декабря, 07:12

Modified 13 декабря, 07:14

Updated 13 декабря, 07:14

Пациенты ЦГБ в Батайске мерзнут в палатах без отопления

Спят под тремя одеялами: пациенты ЦГБ в Батайске сообщили о жутком холоде в палатах

13 декабря 2024, 07:12
Фото: видео t.me/rentv_news. rostovgazeta.ru. Пациенты ЦГБ в Батайске мерзнут в палатах без отопления

Пациенты ЦГБ в Батайске спят под тремя одеялами, чтобы не замерзнуть в отделении

В Батайске пациенты ЦГБ жалуются на отсутствие отопления. В палатах настолько холодно, что спать приходится сразу под двумя и даже тремя одеялами, сообщает РЕН ТВ.

В telegram-канале СМИ появились кадры, по которым можно оценить обстановку в неврологическом отделении. И медперсонал, и сами пациенты могут находиться в помещении, только утеплившись несколькими кофтами. Один из пациентов показал на камеру «многослойность» одежды: на нем были сразу четыре вещи.

Батареи, по словам людей, холодные — лишь иногда по вечерам они становятся немного теплыми. А спустя час-два снова становится холодно. Врачи тоже в курсе ситуации, судя по тому, что и они одеваются так, будто собрались на улицу.

В попытках сохранить драгоценное тепло в больнице заклеили вытяжки, но и это не сильно спасает ситуацию. Когда ветер усиливается, из них все равно дует.

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Руководство на жалобы не реагирует и утверждает, что отопление в медучреждении имеется. Правда, не уточняет, насколько оно эффективно и как часто бывает — возможно, речь идет как раз о двух вечерних часах, когда его ненадолго включают.

Ранее проблемы с отоплением были у десятков домов в Таганроге. Там аварийная ситуация возникла из-за ракетного удара. Да и теплоснабжение восстановили спустя восемь часов. Что произошло в ЦГБ Батайска и почему пациенты лишены тепла зимой, остается загадкой.

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