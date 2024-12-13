Спят под тремя одеялами: пациенты ЦГБ в Батайске сообщили о жутком холоде в палатах

Posted 13 декабря, 07:12
Published 13 декабря, 07:12
Modified 13 декабря, 07:14
Updated 13 декабря, 07:14
В telegram-канале СМИ появились кадры, по которым можно оценить обстановку в неврологическом отделении. И медперсонал, и сами пациенты могут находиться в помещении, только утеплившись несколькими кофтами. Один из пациентов показал на камеру «многослойность» одежды: на нем были сразу четыре вещи.
Батареи, по словам людей, холодные — лишь иногда по вечерам они становятся немного теплыми. А спустя час-два снова становится холодно. Врачи тоже в курсе ситуации, судя по тому, что и они одеваются так, будто собрались на улицу.
В попытках сохранить драгоценное тепло в больнице заклеили вытяжки, но и это не сильно спасает ситуацию. Когда ветер усиливается, из них все равно дует.
Руководство на жалобы не реагирует и утверждает, что отопление в медучреждении имеется. Правда, не уточняет, насколько оно эффективно и как часто бывает — возможно, речь идет как раз о двух вечерних часах, когда его ненадолго включают.
Ранее проблемы с отоплением были у десятков домов в Таганроге. Там аварийная ситуация возникла из-за ракетного удара. Да и теплоснабжение восстановили спустя восемь часов. Что произошло в ЦГБ Батайска и почему пациенты лишены тепла зимой, остается загадкой.