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Posted 13 декабря, 17:35

Published 13 декабря, 17:35

Modified 13 декабря, 17:37

Updated 13 декабря, 17:37

В Ростове определили 5 подрядчиков для ремонта дорог с 1 января 2025 года

Сразу пять подрядчиков начнут ремонтировать дороги в Ростове с 1 января 2025 года

13 декабря 2024, 17:35
Фото: Телеграм-канал Алексея Логвиненко. В Ростове определили 5 подрядчиков для ремонта дорог с 1 января 2025 года

В Ростове определили пять подрядчиков для ремонта дорог с 1 января 2025 года

На сегодняшний день уже известны пять подрядных организаций, которые займутся устранением ям и выбоин на дорогах Ростова-на-Дону в 2025 году. Об этом рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко в телеграм-канале.

Несмотря на морозы, дорожные рабочие продолжают заниматься восстановлением проезжих частей Ростова-на-Дону. Логвиненко подметил, что специалисты начали использовать литую асфальтобетонную смесь, которая в минусовую температуру ложится и затвердевает без использования дорожных катков и ручного оборудования.

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Ямочный ремонт проводится круглый год и позволяет поддерживать качественное состояние дорог. Чтобы рабочий процесс не прерывался даже в новогодние каникулы, уже сейчас были определены пять подрядчиков, которые с 1 января наступающего года начнут ликвидацию неровностей на проезжих частях Ростова-на-Дону.

Добавим, что названия организаций не уточняется.

Ранее урбанист рассказал, как машины помешают трамваю на кольце с Вересаева в Ростове.

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