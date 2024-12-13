Сразу пять подрядчиков начнут ремонтировать дороги в Ростове с 1 января 2025 года

Posted 13 декабря, 17:35
Published 13 декабря, 17:35
Modified 13 декабря, 17:37
Updated 13 декабря, 17:37
Несмотря на морозы, дорожные рабочие продолжают заниматься восстановлением проезжих частей Ростова-на-Дону. Логвиненко подметил, что специалисты начали использовать литую асфальтобетонную смесь, которая в минусовую температуру ложится и затвердевает без использования дорожных катков и ручного оборудования.
Ямочный ремонт проводится круглый год и позволяет поддерживать качественное состояние дорог. Чтобы рабочий процесс не прерывался даже в новогодние каникулы, уже сейчас были определены пять подрядчиков, которые с 1 января наступающего года начнут ликвидацию неровностей на проезжих частях Ростова-на-Дону.
Добавим, что названия организаций не уточняется.
Ранее урбанист рассказал, как машины помешают трамваю на кольце с Вересаева в Ростове.