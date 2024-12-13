Сразу пять подрядчиков начнут ремонтировать дороги в Ростове с 1 января 2025 года

Ямочный ремонт проводится круглый год и позволяет поддерживать качественное состояние дорог. Чтобы рабочий процесс не прерывался даже в новогодние каникулы, уже сейчас были определены пять подрядчиков, которые с 1 января наступающего года начнут ликвидацию неровностей на проезжих частях Ростова-на-Дону.