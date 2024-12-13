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Posted 13 декабря, 08:37

Published 13 декабря, 08:37

Modified 13 декабря, 14:12

Updated 13 декабря, 14:12

Стало известно, сколько будет бушевать арктический циклон в Ростовской области

Стало известно, сколько будет бушевать арктический циклон в Ростовской области

13 декабря 2024, 08:37
Фото: 27.mchs.gov.ru. Стало известно, сколько будет бушевать арктический циклон в Ростовской области

Арктический циклон отступит в Ростовской области к началу недели

Пару дней назад из-за вторжения арктического воздуха в Ростовской области резко похолодало и усилился ветер. Сколько продлится непогода, вызванная циклоном, узнала RostovGazeta.

Судя по карте ветров, поток воздуха из северного полушария Земли до сих пор направлен в сторону центральной России и далее. В районе Нидерландов и Норвегии направление ветра будет западным, а в районе Польши и Германии станет северо-западным, столкнувшись с арктическим циклоном. В результате ветер движется прямо на Ростовскую область.

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По данным «Яндекс.Погоды», холодный период на Дону продлится еще несколько дней. С 14 по 16 декабря ожидается температура ниже нуля (до -10 градусов в северных районах региона). Утром 16 декабря воздух прогреется до +1 и будет становиться теплее с каждым днем.

Очевидно, примерно за день до этого арктический циклон изменит направление и уйдет из области.

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