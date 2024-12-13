Стало известно, сколько будет бушевать арктический циклон в Ростовской области

Судя по карте ветров, поток воздуха из северного полушария Земли до сих пор направлен в сторону центральной России и далее. В районе Нидерландов и Норвегии направление ветра будет западным, а в районе Польши и Германии станет северо-западным, столкнувшись с арктическим циклоном. В результате ветер движется прямо на Ростовскую область.