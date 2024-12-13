Стало известно, сколько будет бушевать арктический циклон в Ростовской области

Posted 13 декабря, 08:37
Published 13 декабря, 08:37
Modified 13 декабря, 14:12
Updated 13 декабря, 14:12
Судя по карте ветров, поток воздуха из северного полушария Земли до сих пор направлен в сторону центральной России и далее. В районе Нидерландов и Норвегии направление ветра будет западным, а в районе Польши и Германии станет северо-западным, столкнувшись с арктическим циклоном. В результате ветер движется прямо на Ростовскую область.
По данным «Яндекс.Погоды», холодный период на Дону продлится еще несколько дней. С 14 по 16 декабря ожидается температура ниже нуля (до -10 градусов в северных районах региона). Утром 16 декабря воздух прогреется до +1 и будет становиться теплее с каждым днем.
Очевидно, примерно за день до этого арктический циклон изменит направление и уйдет из области.