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Posted 13 декабря, 08:31

Published 13 декабря, 08:31

Modified 13 декабря, 08:33

Updated 13 декабря, 08:33

Стали известны самые востребованные специалисты Ростовской области

Стало известно, за кем «гоняются» работодатели в Ростовской области прямо сейчас

13 декабря 2024, 08:31
Фото: Изображение Midjourney. Стали известны самые востребованные специалисты Ростовской области

Работодателям в Ростовской области катастрофически не хватает продажников

Аналитики назвали семь профессиональных сфер Ростовской области, где больше всего не хватает работников.

Согласно исследованию сервиса hh.ru за ноябрь, в Ростовской области были активны почти 34 тысячи вакансий. При этом больше всего сотрудников требуется в сфере продаж — свыше 9,7 тысячи предложений. На втором месте оказался рабочий персонал — более 7,8 тысячи вакансий, а на третьем — профобласть розничной торговли — больше 5,5 тысячи свободных рабочих мест, на четвертом — транспортная сфера — 5 тысяч предложений.

В семерку дефицитных вошла сфера производства — свыше 4,6 тысячи вакантных мест. Кроме того, работодателям очень нужны строители — более 4,4 тысячи предложений, а также домашний и обслуживающий персонал — более 3,5 тысячи открытых вакансий.

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транспортной сферы могут получать 104,5 тысячи рублейтранспортной сферы могут получать 104,5 тысячи рублей
транспортной сферы могут получать 104,5 тысячи рублей. Фото: 1MI

В Ростовской области сотрудники сферы продаж могут получать в среднем 57 тысяч рублей, рабочие — почти 91 тысячу рублей, работники розничной торговли — 45 тысяч рублей, а транспортной сферы — 104,5 тысячи рублей. Если говорить о производстве, то там обещают медиальную зарплату в районе 80 тысяч рублей, в строительстве — 91,4 тысячи рублей, а домашний и обслуживающий персонал может рассчитывать в среднем на 100 тысяч рублей в месяц.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые рабочие специальности в Ростовской области.

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