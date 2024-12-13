Стало известно, за кем «гоняются» работодатели в Ростовской области прямо сейчас

Posted 13 декабря, 08:31
Published 13 декабря, 08:31
Modified 13 декабря, 08:33
Updated 13 декабря, 08:33
Согласно исследованию сервиса hh.ru за ноябрь, в Ростовской области были активны почти 34 тысячи вакансий. При этом больше всего сотрудников требуется в сфере продаж — свыше 9,7 тысячи предложений. На втором месте оказался рабочий персонал — более 7,8 тысячи вакансий, а на третьем — профобласть розничной торговли — больше 5,5 тысячи свободных рабочих мест, на четвертом — транспортная сфера — 5 тысяч предложений.
В семерку дефицитных вошла сфера производства — свыше 4,6 тысячи вакантных мест. Кроме того, работодателям очень нужны строители — более 4,4 тысячи предложений, а также домашний и обслуживающий персонал — более 3,5 тысячи открытых вакансий.
В Ростовской области сотрудники сферы продаж могут получать в среднем 57 тысяч рублей, рабочие — почти 91 тысячу рублей, работники розничной торговли — 45 тысяч рублей, а транспортной сферы — 104,5 тысячи рублей. Если говорить о производстве, то там обещают медиальную зарплату в районе 80 тысяч рублей, в строительстве — 91,4 тысячи рублей, а домашний и обслуживающий персонал может рассчитывать в среднем на 100 тысяч рублей в месяц.
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