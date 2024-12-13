Стало известно, за кем «гоняются» работодатели в Ростовской области прямо сейчас

В Ростовской области сотрудники сферы продаж могут получать в среднем 57 тысяч рублей, рабочие — почти 91 тысячу рублей, работники розничной торговли — 45 тысяч рублей, а транспортной сферы — 104,5 тысячи рублей. Если говорить о производстве, то там обещают медиальную зарплату в районе 80 тысяч рублей, в строительстве — 91,4 тысячи рублей, а домашний и обслуживающий персонал может рассчитывать в среднем на 100 тысяч рублей в месяц.