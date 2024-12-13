Сын экс-начальника отдела полиции возглавит Советский район Ростова-на-Дону

С 2016 по 2021 годы Никита Паремузов был директором сразу в двух компаниях, занимавшихся розничной торговлей напитков: ООО «Меркурий-Юг 1» и ООО «Меркурий-Юг». Судя по тому, что совладелицей бизнеса являлась Лолита Паремузова, речь идет о семейном бизнесе. Обе компании закрылись в 2021 году.