Сын экс-начальника отдела полиции возглавит Советский район Ростова-на-Дону

Posted 13 декабря, 08:00
Published 13 декабря, 08:00
Modified 13 декабря, 08:02
Updated 13 декабря, 08:02
Ранее район возглавлял Геннадий Туркин. Однако спустя четыре года, в 2024-м, он подал в отставку. Его обязанности легли на плечи нового замглавы, который курировал вопросы ЖКХ, строительства и сектор по распределению жилой площади, — Никиты Паремузова.
До этого чиновник был депутатом Гордумы. Он возглавлял комиссию по делам молодежи, физкультуре, спорту и туризму, а также трудился первым замом гендиректора «Ростовской транспортной компании».
С 2016 по 2021 годы Никита Паремузов был директором сразу в двух компаниях, занимавшихся розничной торговлей напитков: ООО «Меркурий-Юг 1» и ООО «Меркурий-Юг». Судя по тому, что совладелицей бизнеса являлась Лолита Паремузова, речь идет о семейном бизнесе. Обе компании закрылись в 2021 году.
Еще раньше, в 2014 году, будущий глава городского района открыл свое дело. ООО «Звезда» занималась торговлей металлами. Паремузов был сам себе учредитель, руководитель и владелец.
Кроме того, в 2016 году он открыл «Бургерную» на проспекте Ворошиловском, рядом с РИНХом. Пандемию компания не пережила. В апреле 2020 года организация была ликвидирована.
По информации 1RND, отец Никиты Паремузова — бывший начальник отдела полиции Кировского района Ростова и УВД Новочеркасска Артем Паремузов. Он уже давно находится в отставке.