rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 08:00

Published 13 декабря, 08:00

Modified 13 декабря, 08:02

Updated 13 декабря, 08:02

Сын экс-начальника отдела полиции возглавит Советский район Ростова

Сын экс-начальника отдела полиции возглавит Советский район Ростова-на-Дону

13 декабря 2024, 08:00
Фото: Администрация Советского района Ростова. Сын экс-начальника отдела полиции возглавит Советский район Ростова
Депутаты Гордумы Ростова 17 декабря утвердят кандидатуру 39-летнего Никиты Паремузова на должность главы администрации Советского района. Через несколько дней 39-летний чиновник, исполняющий обязанности главы, займет пост официально. Об этом сообщили в городской администрации.

Ранее район возглавлял Геннадий Туркин. Однако спустя четыре года, в 2024-м, он подал в отставку. Его обязанности легли на плечи нового замглавы, который курировал вопросы ЖКХ, строительства и сектор по распределению жилой площади, — Никиты Паремузова.

До этого чиновник был депутатом Гордумы. Он возглавлял комиссию по делам молодежи, физкультуре, спорту и туризму, а также трудился первым замом гендиректора «Ростовской транспортной компании».

С 2016 по 2021 годы Никита Паремузов был директором сразу в двух компаниях, занимавшихся розничной торговлей напитков: ООО «Меркурий-Юг 1» и ООО «Меркурий-Юг». Судя по тому, что совладелицей бизнеса являлась Лолита Паремузова, речь идет о семейном бизнесе. Обе компании закрылись в 2021 году.

В полиции опровергли групповое нападение на девушку на Центральном рынке Ростова
Узнать подробнее

Еще раньше, в 2014 году, будущий глава городского района открыл свое дело. ООО «Звезда» занималась торговлей металлами. Паремузов был сам себе учредитель, руководитель и владелец.

Кроме того, в 2016 году он открыл «Бургерную» на проспекте Ворошиловском, рядом с РИНХом. Пандемию компания не пережила. В апреле 2020 года организация была ликвидирована.

По информации 1RND, отец Никиты Паремузова — бывший начальник отдела полиции Кировского района Ростова и УВД Новочеркасска Артем Паремузов. Он уже давно находится в отставке.

Читайте также:
Власти Ростова планируют заработать 70 млн рублей на приватизации имуществаВ правительстве Ростовской области сделали заявление об отставке главы МинздраваУчасток в Ростове-на-Дону под музеем «Россия — моя история» передадут региону
#Евгения Волкова#Бизнес#Ростов-на-Дону#Полиция#Торговля#Администрация#Советский район#Пандемия#Отставка#Гордума#Металлы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика