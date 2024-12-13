rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 20:55

Published 13 декабря, 20:55

Modified 13 декабря, 20:55

Updated 13 декабря, 20:55

Турагент рассказал, что туры в Абхазию на Новый год по-прежнему доступны для ростовчан

Турагент заявил, что туры в Абхазию из Ростова продаются несмотря на запрет

13 декабря 2024, 20:55
Фото: 1MI. Турагент рассказал, что туры в Абхазию на Новый год по-прежнему доступны для ростовчан
Сюжет
Эксклюзив
Ограничений на приобретение туров в Абхазию в Ростове пока нет. Можно приобрести тур, по крайней мере, на новогодние дни, сообщил RostovGazeta директор одного из турагентств Ростова Максим Гурин.

Турпоток из России считается основным доходом Абхазии. В качестве одной из мер после известных событий, российским туроператорам запретили продавать туры в эту страну. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Однако, по словам директора ростовского турагентства, в Ростовской области пока ограничений нет.

«По крайней мере на Новый год туры продаются», — констатирует Максим Гурин.
Председатель «Ростовской абхазской диаспоры» объяснил, что происходит в Абхазии
Узнать подробнее

Эксперт уверен, что в ближайшие дни появятся договоренности и никаких проблем для отдыха ростовчан в Абхазии все-таки не возникнет.

Ранее RostovGazeta сообщала, что Ростова потратят на новогодних каникулах около 20 тысяч рублей.

Жители Ростова потратят на новогодних каникулах около 20 тысяч рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Мандарины подорожают в Ростовской области из-за массовых беспорядков в АбхазииТуристы из Ростова не откажутся от поездок в Абхазию из-за протестов оппозиции«Страшно ездить»: ростовчане рассказали об отдыхе на морских курортах
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика