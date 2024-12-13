Турагент заявил, что туры в Абхазию из Ростова продаются несмотря на запрет

Posted 13 декабря, 20:55
Published 13 декабря, 20:55
Modified 13 декабря, 20:55
Updated 13 декабря, 20:55
Турпоток из России считается основным доходом Абхазии. В качестве одной из мер после известных событий, российским туроператорам запретили продавать туры в эту страну. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Однако, по словам директора ростовского турагентства, в Ростовской области пока ограничений нет.
«По крайней мере на Новый год туры продаются», — констатирует Максим Гурин.
Эксперт уверен, что в ближайшие дни появятся договоренности и никаких проблем для отдыха ростовчан в Абхазии все-таки не возникнет.
Ранее RostovGazeta сообщала, что Ростова потратят на новогодних каникулах около 20 тысяч рублей.