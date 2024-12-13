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Posted 13 декабря, 16:16

Published 13 декабря, 16:16

Modified 13 декабря, 16:18

Updated 13 декабря, 16:18

Ученые оценили вероятность магнитного шторма в Ростовской области

Ученые РАН оценили вероятность магнитного шторма в Ростовской области

13 декабря 2024, 16:16
Фото: Изображение Midjourney. Ученые оценили вероятность магнитного шторма в Ростовской области
Недавно жители Ростовской области страдали от затяжных возбуждений магнитосферы Земли и самих магнитных бурь. Но последние недели выдались довольно спокойными. Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ выяснили, есть ли вероятность возникновения геомагнитного шторма в ближайшее время.

Согласно астрономическому прогнозу, в период с 14 декабря 2024 года по 8 января 2025 года на территории Ростовской области не ожидается магнитных бурь. 19 декабря в регионе начнется незначительное возбуждение магнитосферы, которое достигнет четырех баллов из девяти возможных.

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Несмотря на отсутствие сильной солнечной активности, ученые подсчитали, что в этот период сохраняется мизерная вероятность возникновения геомагнитной бури. Она составляет 5%. А шанс появления шторма и того ниже — 1%.

Ранее яркое полярное сияние пронеслось над Ростовской областью.

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