Ученые РАН оценили вероятность магнитного шторма в Ростовской области

Недавно жители Ростовской области страдали от затяжных возбуждений магнитосферы Земли и самих магнитных бурь. Но последние недели выдались довольно спокойными. Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ выяснили, есть ли вероятность возникновения геомагнитного шторма в ближайшее время.

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