Ученые РАН оценили вероятность магнитного шторма в Ростовской области

Posted 13 декабря, 16:16
Published 13 декабря, 16:16
Modified 13 декабря, 16:18
Updated 13 декабря, 16:18
Согласно астрономическому прогнозу, в период с 14 декабря 2024 года по 8 января 2025 года на территории Ростовской области не ожидается магнитных бурь. 19 декабря в регионе начнется незначительное возбуждение магнитосферы, которое достигнет четырех баллов из девяти возможных.
Несмотря на отсутствие сильной солнечной активности, ученые подсчитали, что в этот период сохраняется мизерная вероятность возникновения геомагнитной бури. Она составляет 5%. А шанс появления шторма и того ниже — 1%.
Ранее яркое полярное сияние пронеслось над Ростовской областью.