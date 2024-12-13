Уровень воды в реке Дон дойдет до опасных отметок в Ростовской области

Posted 13 декабря, 15:59
Published 13 декабря, 15:59
Modified 13 декабря, 16:00
Updated 13 декабря, 16:00
До конца суток 13 декабря в Ростовской области продолжит расти уровень воды в устье реки Дон вблизи Азова. На этом участке реки вода поднимется на 10-20 сантиметров, что считается превышением неблагоприятных отметок.
Повышение уровня воды связано с обильными осадками и ветровым нагоном. Так, в пятницу, 13 декабря, Ростовскую область накрыли ливни и мокрый снег, а северо-западный ветер усилился до 20 метров секунду.
До этого Госавтоинспекция предупредила водителей о риске аварий из-за метели на трассах Ростовской области.
Ранее в донском регионе объявили штормовое предупреждение из-за снега и гололеда.