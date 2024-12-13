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Posted 13 декабря, 15:59

Published 13 декабря, 15:59

Modified 13 декабря, 16:00

Updated 13 декабря, 16:00

Уровень воды в реке Дон превысит неблагоприятные отметки в Ростовской области

Уровень воды в реке Дон дойдет до опасных отметок в Ростовской области

13 декабря 2024, 15:59
Фото: 1MI. Уровень воды в реке Дон превысит неблагоприятные отметки в Ростовской области
На территории Ростовской области отмечается повышение уровня воды в реке Дон, предупреждают сотрудники регионального ГУ МЧС России.

До конца суток 13 декабря в Ростовской области продолжит расти уровень воды в устье реки Дон вблизи Азова. На этом участке реки вода поднимется на 10-20 сантиметров, что считается превышением неблагоприятных отметок.

Повышение уровня воды связано с обильными осадками и ветровым нагоном. Так, в пятницу, 13 декабря, Ростовскую область накрыли ливни и мокрый снег, а северо-западный ветер усилился до 20 метров секунду.

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До этого Госавтоинспекция предупредила водителей о риске аварий из-за метели на трассах Ростовской области.

Ранее в донском регионе объявили штормовое предупреждение из-за снега и гололеда.

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