В ответ на ракетную атаку на Таганрог ВС РФ нанесли массированный удар по Украине

Все воздушные цели уничтожили в воздухе, однако из-за упавших обломков получили повреждения два здания, несколько единиц военной техники и 14 гражданских машин, припаркованных неподалеку. Кроме того, случилась авария на котельной, из-за чего сотни горожан остались без тепла на восемь часов. Есть и пострадавшие — сотрудники из числа личного состава, находившиеся на территории аэродрома в момент атаки.