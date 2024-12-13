В ответ на ракетную атаку на Таганрог ВС РФ нанесли массированный удар по Украине

Posted 13 декабря, 09:53
Published 13 декабря, 09:53
Modified 13 декабря, 09:55
Updated 13 декабря, 09:55
По информации ведомства, беспилотники направили на критически важные объекты топливной и энергетической инфраструктуры сопредельного государства, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса. В результате удара все цели были поражены.
Напомним, утром 11 декабря Украина пыталась атаковать военный аэродром в городе Таганроге Ростовской области. Для этого противники задействовали американские ракеты ATACMS, которые им разрешили использовать меньше месяца назад.
Все воздушные цели уничтожили в воздухе, однако из-за упавших обломков получили повреждения два здания, несколько единиц военной техники и 14 гражданских машин, припаркованных неподалеку. Кроме того, случилась авария на котельной, из-за чего сотни горожан остались без тепла на восемь часов. Есть и пострадавшие — сотрудники из числа личного состава, находившиеся на территории аэродрома в момент атаки.