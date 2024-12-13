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Posted 13 декабря, 09:53

Published 13 декабря, 09:53

Modified 13 декабря, 09:55

Updated 13 декабря, 09:55

После ракетной атаки на Таганрог ВС РФ нанесли массированный удар по Украине

В ответ на ракетную атаку на Таганрог ВС РФ нанесли массированный удар по Украине

13 декабря 2024, 09:53
Фото: Минобороны РФ. иллюстрация. После ракетной атаки на Таганрог ВС РФ нанесли массированный удар по Украине
Массированный удар нанесли по Украине в ответ на ракетную атаку на Таганрог. Минобороны сообщил, какие цели поразили с помощью высокоточных средств большой дальности.

По информации ведомства, беспилотники направили на критически важные объекты топливной и энергетической инфраструктуры сопредельного государства, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса. В результате удара все цели были поражены.

В Минобороны сообщили о пострадавших во время атаки на Таганрог ракетами ATACMS
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Напомним, утром 11 декабря Украина пыталась атаковать военный аэродром в городе Таганроге Ростовской области. Для этого противники задействовали американские ракеты ATACMS, которые им разрешили использовать меньше месяца назад.

Все воздушные цели уничтожили в воздухе, однако из-за упавших обломков получили повреждения два здания, несколько единиц военной техники и 14 гражданских машин, припаркованных неподалеку. Кроме того, случилась авария на котельной, из-за чего сотни горожан остались без тепла на восемь часов. Есть и пострадавшие — сотрудники из числа личного состава, находившиеся на территории аэродрома в момент атаки.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Таганрог#Украина#Беспилотники#Минобороны#Пострадавшие#Ракетная атака#Военный аэродром
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