В Ростове сносят казавшийся крепким многоквартирный дом на Козлова

Posted 13 декабря, 12:41
Published 13 декабря, 12:41
Modified 13 декабря, 13:38
Updated 13 декабря, 13:38
Напомним, что дом на Козлова еще в 2007 году признали аварийным.
Однако общественники и «сторож дома» Александр Андрющенко высказывают мнение, что статус аварийности здание получило якобы случайно. За все последующие годы активисту так и не удалось доказать, что дом этот целый и хороший. И простоял бы он еще десятки лет.
Александр подчеркивает — с тем, что дом не аварийный, соглашались все донские чиновники, к которым он приходил на прием с этим вопросом. Но никто так не захотел или не смог своим волевым решением снять с дома этот статус.
«Сегодня в 8 утра дом стали сносить. Я пребываю в шоковом состоянии, видя, как рушат целый, крепкий дом, где я родился и вырос», — отмечает Александр Андрющенко.
Ростовчанин добавляет, что днем на Козлова приехали общественники. Они пытались показать целые плиты и перекрытия дома.