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Posted 13 декабря, 12:41

Published 13 декабря, 12:41

Modified 13 декабря, 13:38

Updated 13 декабря, 13:38

В Ростове стали сносить прославившийся многоквартирный дом на Козлова 63А

В Ростове сносят казавшийся крепким многоквартирный дом на Козлова

13 декабря 2024, 12:41
Фото: Александр Андрющенко. rostovgazeta.ru. В Ростове стали сносить прославившийся многоквартирный дом на Козлова 63А
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Эксклюзив
Дом с целыми плитами и перекрытиями на Козлова, 63А в Ростове начали сносить утром 13 декабря. Об этом RostovGazeta сообщил ростовчанин Александр Андрющенко.

Напомним, что дом на Козлова еще в 2007 году признали аварийным.

Однако общественники и «сторож дома» Александр Андрющенко высказывают мнение, что статус аварийности здание получило якобы случайно. За все последующие годы активисту так и не удалось доказать, что дом этот целый и хороший. И простоял бы он еще десятки лет.

Александр подчеркивает — с тем, что дом не аварийный, соглашались все донские чиновники, к которым он приходил на прием с этим вопросом. Но никто так не захотел или не смог своим волевым решением снять с дома этот статус.

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Видео: Александр Андрющенко. rostovgazeta.ru. В Ростове с утра приступили к сносу дома на Козлова 63А
«Сегодня в 8 утра дом стали сносить. Я пребываю в шоковом состоянии, видя, как рушат целый, крепкий дом, где я родился и вырос», — отмечает Александр Андрющенко.

Ростовчанин добавляет, что днем на Козлова приехали общественники. Они пытались показать целые плиты и перекрытия дома.

Видео: Александр Андрющенко. rostovgazeta.ru. Во второй половине дня Александр показал, что осталось от дома на Козлова в Ростове.

Ранее RostovGazeta сообщала, как расселяют граждан из аварийного жилья в Ростове.

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