В Ростовской области подскочили цены на сливочное масло

Posted 13 декабря, 11:05
Published 13 декабря, 11:05
Modified 13 декабря, 11:07
Updated 13 декабря, 11:07
Выяснилось, что по отношению к октябрю стоимость сливочного масла подскочила на 5,1%. А к декабрю 2023 года цена на продукты выросла на 35,1%.
Помимо этого, за год хлеб подорожал на 12,6%, рыба — на 15,6%, молочная продукция — на 13,5%, а плодоовощная продукция — на 19,3%.
Непродовольственные товары подорожали на 4,46%, а платные услуги — на 10,21%. Самое большое влияние оказали услуги зарубежного туризма, которые выросли на 16,59%, медицинские услуги — на 14,52% и услуги организаций культуры — на 13,97%.
Ранее выяснилось, что тарифы на оплату детского сада в Ростове-на-Дону вырастут на 60% с начала 2025 года.