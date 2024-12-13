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Posted 13 декабря, 11:05

Published 13 декабря, 11:05

Modified 13 декабря, 11:07

Updated 13 декабря, 11:07

В Ростовской области подскочили цены на сливочное масло

В Ростовской области подскочили цены на сливочное масло

13 декабря 2024, 11:05
Фото: wikimedia.org. В Ростовской области подскочили цены на сливочное масло
За год средняя стоимость сливочного масла выросла в Ростовской области на 35,1%. Информацию об этом сообщил Ростовстат в документе «Индексы цен по Ростовской области за ноябрь 2024 года».

Выяснилось, что по отношению к октябрю стоимость сливочного масла подскочила на 5,1%. А к декабрю 2023 года цена на продукты выросла на 35,1%.

Помимо этого, за год хлеб подорожал на 12,6%, рыба — на 15,6%, молочная продукция — на 13,5%, а плодоовощная продукция — на 19,3%.

Непродовольственные товары подорожали на 4,46%, а платные услуги — на 10,21%. Самое большое влияние оказали услуги зарубежного туризма, которые выросли на 16,59%, медицинские услуги — на 14,52% и услуги организаций культуры — на 13,97%.

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Ранее выяснилось, что тарифы на оплату детского сада в Ростове-на-Дону вырастут на 60% с начала 2025 года.

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