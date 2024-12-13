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Posted 13 декабря, 15:12

Published 13 декабря, 15:12

Modified 13 декабря, 15:14

Updated 13 декабря, 15:14

В Ростовской области родилась девочка, которую назвали очень редким и красивым именем

В Ростовской области родилась девочка, которую назвали очень редким и красивым именем

13 декабря 2024, 15:12
Фото: rostovgazeta.ru. В Ростовской области родилась девочка, которую назвали очень редким и красивым именем

ЗАГС Ростовской области назвал самые редкие имена для девочек

ЗАГС показал обновленный список уникальных и, напротив, самых распространенных детских имен в Ростовской области. Сведения опубликованы на официальном портале ведомства.

По данным за 13 декабря, в Ростовской области родилась малышка, которой дали имя итальянского происхождения — Лучия. Обладательнице этого имени свойственны такие черты, как аккуратность, дисциплина и бережливость. При этом нередко Лучии могут быть излишне самокритичными.

Кроме того, в донских семьях появились девочки с именами Мариетта, Дея, Валия и Анисахон. До сих пор самими популярными женскими именами в Ростовской области считаются: София — 677 (детей), Мария — 579, Ева — 560, Варвара — 456 и Анна — 441.

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Мальчикам родители также стараются подбирать неповторимые имена. Так, в регионе появились малыши Исрафил, Умуд, Байэль, Аршалус и Айдемир. Самые распространенные имена — Александр — 690 (новорожденных), Михаил — 645, Артем — 600, Матвей — 522 и Максим — 513.

До этого стало известно, что с января 2025 года в Ростове-на-Дону на 60% поднимут плату за детсад.

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