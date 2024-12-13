В Ростовской области родилась девочка, которую назвали очень редким и красивым именем

Posted 13 декабря, 15:12
Published 13 декабря, 15:12
Modified 13 декабря, 15:14
Updated 13 декабря, 15:14
По данным за 13 декабря, в Ростовской области родилась малышка, которой дали имя итальянского происхождения — Лучия. Обладательнице этого имени свойственны такие черты, как аккуратность, дисциплина и бережливость. При этом нередко Лучии могут быть излишне самокритичными.
Кроме того, в донских семьях появились девочки с именами Мариетта, Дея, Валия и Анисахон. До сих пор самими популярными женскими именами в Ростовской области считаются: София — 677 (детей), Мария — 579, Ева — 560, Варвара — 456 и Анна — 441.
Мальчикам родители также стараются подбирать неповторимые имена. Так, в регионе появились малыши Исрафил, Умуд, Байэль, Аршалус и Айдемир. Самые распространенные имена — Александр — 690 (новорожденных), Михаил — 645, Артем — 600, Матвей — 522 и Максим — 513.
До этого стало известно, что с января 2025 года в Ростове-на-Дону на 60% поднимут плату за детсад.