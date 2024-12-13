В Ростовской области родилась девочка, которую назвали очень редким и красивым именем

По данным за 13 декабря, в Ростовской области родилась малышка, которой дали имя итальянского происхождения — Лучия. Обладательнице этого имени свойственны такие черты, как аккуратность, дисциплина и бережливость. При этом нередко Лучии могут быть излишне самокритичными.