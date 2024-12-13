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Posted 13 декабря, 17:23

Published 13 декабря, 17:23

Modified 13 декабря, 17:25

Updated 13 декабря, 17:25

Несовершеннолетние в Ростовской области не смогут купить зажигалку в Новом году

В Ростовской области введут запрет на продажу зажигалок несовершеннолетним

13 декабря 2024, 17:23
Фото: Pxhere. Несовершеннолетние в Ростовской области не смогут купить зажигалку в Новом году
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Эксклюзив
Юрист, адвокат Антон Габович рассказал RostovGazeta, что в новом году несовершеннолетние в Ростовской области не смогут покупать зажигалки.

По словам собеседника, нововведения на ограничения коснутся всех опасных товаров с газом. В этот список входят зажигалки и баллончики с газом для их заправки. Все это запретят к продаже несовершеннолетним с марта 2025 года.

«Это по аналогии с приобретением сигарет. Если у продавца возникнут сомнения к возрасту покупателя, у подростка могут спросить паспорт. И если ему окажется меньше 18 лет, то зажигалку или баллончик с газом для заправки зажигалки ему не продадут», — отмечает Антон Габович.
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Ранее RostovGazeta сообщала, что за продажу или передачу несовершеннолетним зажигалок предусматривали штраф. Предполагалось, что его сумма может достигнуть 50 тысяч рублей.

За продажу детям зажигалок будут штрафовать в Ростовской области
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