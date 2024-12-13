В Ростовской области введут запрет на продажу зажигалок несовершеннолетним

Posted 13 декабря, 17:23
Published 13 декабря, 17:23
Modified 13 декабря, 17:25
Updated 13 декабря, 17:25
По словам собеседника, нововведения на ограничения коснутся всех опасных товаров с газом. В этот список входят зажигалки и баллончики с газом для их заправки. Все это запретят к продаже несовершеннолетним с марта 2025 года.
«Это по аналогии с приобретением сигарет. Если у продавца возникнут сомнения к возрасту покупателя, у подростка могут спросить паспорт. И если ему окажется меньше 18 лет, то зажигалку или баллончик с газом для заправки зажигалки ему не продадут», — отмечает Антон Габович.
Ранее RostovGazeta сообщала, что за продажу или передачу несовершеннолетним зажигалок предусматривали штраф. Предполагалось, что его сумма может достигнуть 50 тысяч рублей.