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Posted 13 декабря, 10:14

Published 13 декабря, 10:14

Modified 13 декабря, 10:16

Updated 13 декабря, 10:16

В Ростовской области полиция раскрыла преступников, которые заработали 93 млн рублей

В Ростовской области задержали членов ОПГ, обналичившей 2 млрд рублей

13 декабря 2024, 10:14
Фото: rostovgazeta.ru. В Ростовской области полиция раскрыла преступников, которые заработали 93 млн рублей
В Ростовской области полиция возбудила уголовное дело против группы людей, которые занимались незаконной банковской деятельностью. Семь человек из разных регионов России организовали преступное сообщество, в обороте которого было более 2 миллиардов рублей, сообщили в МВД.

Оказалось, что в период с 2020 по 2023 год преступная группа зарегистрировала более восьми десятков организаций на подставных лиц и сделала не менее тысячи поддельных документов для перевода денег. После этого теневые банкиры обналичивали средства и передавали их клиентам, которые обращались к ним за нелегальными услугами. Всего им удалось заработать свыше 93 миллионов рублей, а общий криминальный оборот ОПГ составил почти 2 млрд рублей.

Подозреваемых задержали во время обысков в различных регионах России, в том числе и в Ростовской области. У фигурантов нашли печати, компьютеры, телефоны, доступы к банковским системам, карты, документы, а также более трех миллионов рублей.

Теперь им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В МВД сообщили, что расследование продолжается.

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Ранее сообщалось о мошенниках, которые крадут деньги с помощью розыгрышей в Telegram.

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