В Ростовской области задержали членов ОПГ, обналичившей 2 млрд рублей

Posted 13 декабря, 10:14
Published 13 декабря, 10:14
Modified 13 декабря, 10:16
Updated 13 декабря, 10:16
Оказалось, что в период с 2020 по 2023 год преступная группа зарегистрировала более восьми десятков организаций на подставных лиц и сделала не менее тысячи поддельных документов для перевода денег. После этого теневые банкиры обналичивали средства и передавали их клиентам, которые обращались к ним за нелегальными услугами. Всего им удалось заработать свыше 93 миллионов рублей, а общий криминальный оборот ОПГ составил почти 2 млрд рублей.
Подозреваемых задержали во время обысков в различных регионах России, в том числе и в Ростовской области. У фигурантов нашли печати, компьютеры, телефоны, доступы к банковским системам, карты, документы, а также более трех миллионов рублей.
Теперь им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В МВД сообщили, что расследование продолжается.