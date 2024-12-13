В Ростовской области задержали членов ОПГ, обналичившей 2 млрд рублей

Оказалось, что в период с 2020 по 2023 год преступная группа зарегистрировала более восьми десятков организаций на подставных лиц и сделала не менее тысячи поддельных документов для перевода денег. После этого теневые банкиры обналичивали средства и передавали их клиентам, которые обращались к ним за нелегальными услугами. Всего им удалось заработать свыше 93 миллионов рублей, а общий криминальный оборот ОПГ составил почти 2 млрд рублей.