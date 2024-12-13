В Таганроге на квитанциях за ЖКУ будут печатать список убежищ

В декабре жители Таганрога получат обновленные квитанции за ЖКУ, в которых будет размещен особый QR-код. Отсканировав его при помощи смартфона, горожане получат адресный перечень убежищ, в которых можно будет укрыться во время воздушной атаки и других ЧП.