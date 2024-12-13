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Posted 13 декабря, 13:49

Published 13 декабря, 13:49

Modified 13 декабря, 13:51

Updated 13 декабря, 13:51

В Таганроге на квитанциях за ЖКУ будут печатать список убежищ

В Таганроге на квитанциях за ЖКУ будут печатать список убежищ

13 декабря 2024, 13:49
Фото: 33.mchs.gov.ru. В Таганроге на квитанциях за ЖКУ будут печатать список убежищ
В Таганроге в квитанциях за услуги ЖКХ будут размещать QR-код с адресами бомбоубежищ на случай опасности, рассказала глава города Светлана Камбулова.

В декабре жители Таганрога получат обновленные квитанции за ЖКУ, в которых будет размещен особый QR-код. Отсканировав его при помощи смартфона, горожане получат адресный перечень убежищ, в которых можно будет укрыться во время воздушной атаки и других ЧП.

Таганрожцы приняли эту новость неоднозначно. Некоторые поблагодарили главу города за инициативу, а другие нашли в этом ряд минусов: «А как быть бабушкам и дедушкам, которые не пользуются кодами?»

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«Эти укрытия соответствуют ГОСТу? Или их лепили на любой подвал без разбору?», — пишет пользователь.

«Что даст этот перечень адресов? Человеку нужно точно понимать куда бежать», — подметил подписчик.

Ранее глава Таганрога Камбулова показала котельную, пострадавшую от ракет ATACMS.

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