В Таганроге на квитанциях за ЖКУ будут печатать список убежищ

Posted 13 декабря, 13:49
Published 13 декабря, 13:49
Modified 13 декабря, 13:51
Updated 13 декабря, 13:51
В декабре жители Таганрога получат обновленные квитанции за ЖКУ, в которых будет размещен особый QR-код. Отсканировав его при помощи смартфона, горожане получат адресный перечень убежищ, в которых можно будет укрыться во время воздушной атаки и других ЧП.
Таганрожцы приняли эту новость неоднозначно. Некоторые поблагодарили главу города за инициативу, а другие нашли в этом ряд минусов: «А как быть бабушкам и дедушкам, которые не пользуются кодами?»
«Эти укрытия соответствуют ГОСТу? Или их лепили на любой подвал без разбору?», — пишет пользователь.
«Что даст этот перечень адресов? Человеку нужно точно понимать куда бежать», — подметил подписчик.
Ранее глава Таганрога Камбулова показала котельную, пострадавшую от ракет ATACMS.