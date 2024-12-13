Владимир Якушев назвал участников спецоперации новой элитой государства

Posted 13 декабря, 18:03
Published 13 декабря, 18:03
Modified 13 декабря, 18:03
Updated 13 декабря, 18:03
Он подчеркнул значимость роли «Единой России» в поддержке участников специальной военной операции. Кириенко отметил, что активисты партии и её региональные отделения продолжают оказывать помощь бойцам на передовой, выразив благодарность за эту работу. Он также подчеркнул, что снижение активности в данном направлении недопустимо. Об этом сообщает mkset.ru.
Кириенко обратил внимание на важность партнёрства «Единой России» с рядом общественных организаций, включая фонд «Защитники Отечества», Комитет семей воинов Отечества и Ассоциацию ветеранов специальной военной операции. Эти структуры оказывают значимую поддержку семьям героев.
Владимир Якушев, врио секретаря генсовета «Единой России», сообщил, что ключевой задачей, обозначенной президентом, является создание новой государственной элиты. Он заявил, что партия активно включилась в эту работу и уже начала подготовку к единому дню голосования 2025 года. По его словам, системный подход позволит увеличить число депутатов из числа участников СВО.
Якушев подчеркнул, что статус депутата требует не только формального получения мандата, но и профессиональной работы: взаимодействия с избирателями, сбора их наказов и защиты их интересов в законодательных органах. Он также рассказал, что в рамках ротации руководящих органов участники СВО войдут в высший и генеральный советы партии, что, по его мнению, усилит партийные позиции.
Руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин рассказал о гуманитарной деятельности партии, отметив, что с начала специальной военной операции было передано свыше 130 тысяч тонн гуманитарной помощи.
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога обратил внимание на необходимость создания условий для участников СВО, возвращающихся домой. Он отметил важность организации их реабилитации, обучения, досуговых и спортивных мероприятий.
Сенатор РФ, Герой России и многократный олимпийский чемпион Александр Карелин подчеркнул, что участникам и ветеранам СВО необходимо активно использовать возможности, предоставляемые «Единой Россией».
Как сообщает ER.RU, 14 декабря состоится XXII Съезд партии «Единая Россия», который пройдёт в Национальном центре «Россия». Ожидается участие более 1000 делегатов из различных регионов страны.