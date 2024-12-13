Владимир Якушев назвал участников спецоперации новой элитой государства

Якушев подчеркнул, что статус депутата требует не только формального получения мандата, но и профессиональной работы: взаимодействия с избирателями, сбора их наказов и защиты их интересов в законодательных органах. Он также рассказал, что в рамках ротации руководящих органов участники СВО войдут в высший и генеральный советы партии, что, по его мнению, усилит партийные позиции.