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Posted 13 декабря, 05:44

Published 13 декабря, 05:44

Modified 13 декабря, 05:46

Updated 13 декабря, 05:46

Власти Ростова выставили на торги участок на Левобережье под ресторан

Власти Ростова выставили на торги участок под ресторан у парка «Левобережный»

13 декабря 2024, 05:44
Фото: 1MI. Власти Ростова выставили на торги участок на Левобережье под ресторан
Администрация Ростова проводит аукцион на аренду земельного участка на девом берегу Дона, предназначенного для размещения ресторана. Документ опубликован на сайте мэрии.

Судя по кадастровой карте, речь идет об участке, расположенном рядом со стадионом «Ростов Арена», и парком «Левобережном», в 100 метрах от реки. Площадь земли, выставленной на торги, составляет чуть больше 3,1 тысячи квадратных метров.

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Цена ежегодной аренды стартует от 5,7 миллиона рублей. В заявке уточняется, что участок не имеет коммунальной инфраструктуры — арендатору предстоит провести ее за собственный счет.

Заявки на участие в торгах принимают до 10 января, а 15 числа назовут победителя.

Ранее RostovGazeta сообщала, что имущество военторгов стали массово сдавать в аренду.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ресторан#Река Дон#Аукцион#Парк Левобережный#Земельный участок#Участок#Аренда земли
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