Власти Ростова выставили на торги участок под ресторан у парка «Левобережный»

Posted 13 декабря, 05:44
Published 13 декабря, 05:44
Modified 13 декабря, 05:46
Updated 13 декабря, 05:46
Судя по кадастровой карте, речь идет об участке, расположенном рядом со стадионом «Ростов Арена», и парком «Левобережном», в 100 метрах от реки. Площадь земли, выставленной на торги, составляет чуть больше 3,1 тысячи квадратных метров.
Цена ежегодной аренды стартует от 5,7 миллиона рублей. В заявке уточняется, что участок не имеет коммунальной инфраструктуры — арендатору предстоит провести ее за собственный счет.
Заявки на участие в торгах принимают до 10 января, а 15 числа назовут победителя.
Ранее RostovGazeta сообщала, что имущество военторгов стали массово сдавать в аренду.