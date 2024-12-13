Власти Ростова выставили на торги участок под ресторан у парка «Левобережный»

Судя по кадастровой карте, речь идет об участке, расположенном рядом со стадионом «Ростов Арена», и парком «Левобережном», в 100 метрах от реки. Площадь земли, выставленной на торги, составляет чуть больше 3,1 тысячи квадратных метров.