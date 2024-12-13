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Posted 13 декабря, 17:11

Published 13 декабря, 17:11

Modified 13 декабря, 17:13

Updated 13 декабря, 17:13

ВС РФ дали ответ за атаку на Таганрог, а Ростовскую область накрыл арктический циклон

ВС РФ дали ответ за атаку на Таганрог, а Ростовскую область накрыл арктический циклон

13 декабря 2024, 17:11
Фото: rostovgazeta.ru. ВС РФ дали ответ за атаку на Таганрог, а Ростовскую область накрыл арктический циклон
ВС РФ нанесли массированный удар по Украине в ответ на ракетную атаку на Таганрог, тем временем арктический циклон продлится в Ростовской области еще несколько дней, а с января плату за детский сад в Ростове поднимут на 60%. Итоги пятницы от RostovGazeta.

Ответный удар

Министерство обороны РФ рассказало, что российские военные направили беспилотники на критически важные объекты топливной и энергетической инфраструктуры Украины. Они обеспечивают работу военно-промышленного комплекса сопредельного государства. В результате удара все цели были поражены.

Напомним, что меры принятые ВС РФ были ответом на ракетную атаку по Таганрогу, которая произошла утром 11 декабря. В этот день Украина направила шесть американских баллистических ракет ATACMS в сторону местного военного аэродрома. Однако снаряды не достигли цели, но обломки повредили два здания на территории аэродрома, несколько военных автомобилей и около полутора десятков гражданских машин.

Министерство обороны РФ рассказало, что российские военные направили беспилотники на критически важные объекты топливной и энергетической инфраструктуры Украины.Министерство обороны РФ рассказало, что российские военные направили беспилотники на критически важные объекты топливной и энергетической инфраструктуры Украины.
Министерство обороны РФ рассказало, что российские военные направили беспилотники на критически важные объекты топливной и энергетической инфраструктуры Украины.. Фото: mil.ru
В Ростове-на-Дону поднимется сильный ветер и днем ударит мороз до -7 градусов
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Арктический циклон

На этой неделе в Ростовскую область ворвался арктический циклон, который принес в регион резкое понижение температуры, снег и сильный ветер. По прогнозу синоптиков, злая непогода продержится еще несколько дней.

Так, с 14 по 16 декабря в Ростовской области ожидаются похолодания до -10 градусов Цельсия. А уже 17 декабря температура днем составит +3 градуса, а ночью — всего -1 градус.

Добавим, что затем погода с каждым днем будет становиться все теплее и теплее.

Тема дня: по Таганрогу впервые ударили ракетами ATACMS, есть пострадавшие
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Плата за детсад

С 1 января 2025 года тарифы на оплату посещения детского сада в Ростове-на-Дону вырастут сразу на 60%. Если сейчас родители платят 61 рубль за один день пребывания в детсаду (дети младше трех лет) и 71 рубль (дети от трех до семи лет), то через несколько недель плата составит 98 и 113,50 рубля соответственно.

С 1 января 2025 года тарифы на оплату посещения детского сада в Ростове-на-Дону вырастут сразу на 60%.С 1 января 2025 года тарифы на оплату посещения детского сада в Ростове-на-Дону вырастут сразу на 60%.
С 1 января 2025 года тарифы на оплату посещения детского сада в Ростове-на-Дону вырастут сразу на 60%.. Фото: Изображение Midjourney

Отметим, что подорожание объясняется тем, что основная часть средств уходит на оплату продуктов питания для малышей. При этом родители могут оформить возврат средств на первого ребенка в размере 20%, на второго — 50%, а на третьего — 70%.

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