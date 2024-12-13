ВС РФ дали ответ за атаку на Таганрог, а Ростовскую область накрыл арктический циклон

Posted 13 декабря, 17:11
Published 13 декабря, 17:11
Modified 13 декабря, 17:13
Updated 13 декабря, 17:13
Министерство обороны РФ рассказало, что российские военные направили беспилотники на критически важные объекты топливной и энергетической инфраструктуры Украины. Они обеспечивают работу военно-промышленного комплекса сопредельного государства. В результате удара все цели были поражены.
Напомним, что меры принятые ВС РФ были ответом на ракетную атаку по Таганрогу, которая произошла утром 11 декабря. В этот день Украина направила шесть американских баллистических ракет ATACMS в сторону местного военного аэродрома. Однако снаряды не достигли цели, но обломки повредили два здания на территории аэродрома, несколько военных автомобилей и около полутора десятков гражданских машин.
На этой неделе в Ростовскую область ворвался арктический циклон, который принес в регион резкое понижение температуры, снег и сильный ветер. По прогнозу синоптиков, злая непогода продержится еще несколько дней.
Так, с 14 по 16 декабря в Ростовской области ожидаются похолодания до -10 градусов Цельсия. А уже 17 декабря температура днем составит +3 градуса, а ночью — всего -1 градус.
Добавим, что затем погода с каждым днем будет становиться все теплее и теплее.
С 1 января 2025 года тарифы на оплату посещения детского сада в Ростове-на-Дону вырастут сразу на 60%. Если сейчас родители платят 61 рубль за один день пребывания в детсаду (дети младше трех лет) и 71 рубль (дети от трех до семи лет), то через несколько недель плата составит 98 и 113,50 рубля соответственно.
Отметим, что подорожание объясняется тем, что основная часть средств уходит на оплату продуктов питания для малышей. При этом родители могут оформить возврат средств на первого ребенка в размере 20%, на второго — 50%, а на третьего — 70%.