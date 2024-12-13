ВС РФ дали ответ за атаку на Таганрог, а Ростовскую область накрыл арктический циклон

С 1 января 2025 года тарифы на оплату посещения детского сада в Ростове-на-Дону вырастут сразу на 60%. Если сейчас родители платят 61 рубль за один день пребывания в детсаду (дети младше трех лет) и 71 рубль (дети от трех до семи лет), то через несколько недель плата составит 98 и 113,50 рубля соответственно.