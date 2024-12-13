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Posted 13 декабря, 09:30

Published 13 декабря, 09:30

Modified 13 декабря, 09:32

Updated 13 декабря, 09:32

ВТБ: кому из россиян больше интересна программа долгосрочных сбережений

ВТБ: кому из россиян больше интересна программа долгосрочных сбережений

13 декабря 2024, 09:30
Фото: 1MI.
Интерес к программе долгосрочных сбережений (ПДС) среди женщин пока гораздо выше, чем среди мужчин — они заключили 64,7% договоров с ВТБ Пенсионный фонд. Активнее всего в программе участвуют жители Центрального федерального округа — 30% клиентов НПФ ВТБ из этого региона.

Такой результат показывает проведенный фондом анализ клиентской базы.

При этом старшее поколение активнее принимает участие в ПДС. Наиболее ответственно к формированию долгосрочных сбережений подходят женщины 56-65 лет (30%) и старше 65 лет (15%). Они же больше пополняют счета по сравнению с другими возрастными группами. Их средний счет по ПДС составляет 56-59 тысяч рублей. Среди мужчин такая же закономерность — наибольший интерес к программе проявляют клиенты 56-65 лет (13%) и старше 65 лет (7%). В течение 2024 года сумма на их счетах достигла в среднем 60-65 тысяч рублей.

Больше всего договоров по ПДС в ВТБ Пенсионный фонд заключили жители Центрального федерального округа — 30,5% от общего количества. Далее идет Приволжский федеральный округ — отсюда каждый пятый участник программы в НПФ ВТБ (21%). Третье место делят Северо-Западный и Сибирский федеральные округа — в этих регионах по 11% клиентов решили формировать свои долгосрочные сбережения с фондом. Каждый десятый участник ПДС в ВТБ Пенсионный фонд находится в Уральском федеральном округе. Наименее активно к программе подключаются жители Южного (9%), Дальневосточного (5,5%) и Северо-Кавказского (2%) федеральных округов.

*В Группу ВТБ входят банки «Открытие», РНКБ и Почта Банк.

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