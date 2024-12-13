ВТБ: кому из россиян больше интересна программа долгосрочных сбережений

Posted 13 декабря, 09:30
Published 13 декабря, 09:30
Modified 13 декабря, 09:32
Updated 13 декабря, 09:32
Такой результат показывает проведенный фондом анализ клиентской базы.
При этом старшее поколение активнее принимает участие в ПДС. Наиболее ответственно к формированию долгосрочных сбережений подходят женщины 56-65 лет (30%) и старше 65 лет (15%). Они же больше пополняют счета по сравнению с другими возрастными группами. Их средний счет по ПДС составляет 56-59 тысяч рублей. Среди мужчин такая же закономерность — наибольший интерес к программе проявляют клиенты 56-65 лет (13%) и старше 65 лет (7%). В течение 2024 года сумма на их счетах достигла в среднем 60-65 тысяч рублей.
Больше всего договоров по ПДС в ВТБ Пенсионный фонд заключили жители Центрального федерального округа — 30,5% от общего количества. Далее идет Приволжский федеральный округ — отсюда каждый пятый участник программы в НПФ ВТБ (21%). Третье место делят Северо-Западный и Сибирский федеральные округа — в этих регионах по 11% клиентов решили формировать свои долгосрочные сбережения с фондом. Каждый десятый участник ПДС в ВТБ Пенсионный фонд находится в Уральском федеральном округе. Наименее активно к программе подключаются жители Южного (9%), Дальневосточного (5,5%) и Северо-Кавказского (2%) федеральных округов.
*В Группу ВТБ входят банки «Открытие», РНКБ и Почта Банк.