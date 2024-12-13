ВТБ спрогнозировал пик ставок по вкладам

Posted 13 декабря, 08:03
Published 13 декабря, 08:03
Modified 13 декабря, 08:04
Updated 13 декабря, 08:04
На протяжении всего 2024 года ставки по вкладам держатся в России на максимальном уровне, что обусловлено рекордной ключевой ставкой. По оценке аналитиков ВТБ, текущие темпы инфляции остаются высокими, и если ситуация принципиально не изменится, то регулятор может дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику и в конце декабря повысить ставку вплоть до 23%. Банки будут реагировать на такое решение, доведя средние ставки привлечения до 21-22% годовых, а лучшие акционные условия — до 24-25% годовых.
«В следующем году мы не ожидаем существенного изменения ставок. По нашей оценке, ключевая ставка будет практически весь год оставаться на высоком уровне, что приведет к консолидации доходности по вкладам в районе 19-20% с лучшими предложениями в районе 23-24%, иногда — 25% годовых. Это беспрецедентные значения для нашего рынка, и скорее всего, они постепенно начнут стабилизироваться и далее будут плавно снижаться. Поэтому предстоящая зима станет отличной возможностью зафиксировать свои вложения на средние и длительные сроки с максимальной выгодой, чтобы начать собирать хороший „урожай“ уже в следующем году», — отметил Георгий Горшков.
В четвертом квартале банки сместили максимальные ставки по вкладам с коротких периодов на среднесрочные (от 6 месяцев до 1 года) и долгосрочные (от 1 года до 3 лет). Доля таких вкладов в ВТБ держится на уровне рынка — 66%. Доля краткосрочных вкладов в портфеле банка на текущий момент составляет лишь 13%.
Самая высокая ставка в ВТБ установлена по депозитам на год — до 24% годовых, по вкладам для участников программы долгосрочных сбережений — до 30%. Максимальная ставка по накопительному ВТБ-счету достигла 24% годовых при начислении процентов на минимальный остаток и 22% годовых при начислении процентов на ежедневный остаток.
*В Группу ВТБ входят банки «Открытие», РНКБ и Почта Банк