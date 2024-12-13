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Posted 13 декабря, 09:20

Published 13 декабря, 09:20

Modified 13 декабря, 09:23

Updated 13 декабря, 09:23

Шампанское или капучино: в Новочеркасске из-под кранов потекла пенная вода

«Зато можно сразу посуду помыть»: в Новочеркасске из-под кранов потекла мыльная пена

13 декабря 2024, 09:20
Фото: видео t.me/etorostov. Изображение Midjourney. Шампанское или капучино: в Новочеркасске из-под кранов потекла пенная вода

В Новочеркасске из-под кранов потекла пенная вода

В Новочеркасске жители жалуются на воду с пеной, которая течет из-под крана. Кадрами горожане поделились в соцсетях 13 декабря.

По словам автора поста, вода с пеной появилась еще ночью. Откуда там взялась пена, остается только догадываться.

— Зато сразу можно посуду помыть, — иронизировал автор видео.

Судя по увиденному, в воду добавили какое-то моющее средство: шапка пены не спадает, как это бывает при ее образовании из-за сильного напора.

— Это капучино на утро, предположили подписчики telegram-канала «Это Ростов новости», — Или молоко.
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— Опять кто-то шампунь добавил? — предположили другие. — Или это шампанское к Новому году?
— Это несмешно, учитывая, что люди платят за это деньги, а качество воды не улучшается! -возмутились некоторые. — И никто за это не несет ответственности!

Официальных комментариев о качестве воды в городе не поступало.

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#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#Новочеркасск#ЖКХ#Вода#Грязная вода#Проблемы с водоснабжением#Холодная вода
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