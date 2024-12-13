«Зато можно сразу посуду помыть»: в Новочеркасске из-под кранов потекла мыльная пена

Posted 13 декабря, 09:20
Published 13 декабря, 09:20
Modified 13 декабря, 09:23
Updated 13 декабря, 09:23
По словам автора поста, вода с пеной появилась еще ночью. Откуда там взялась пена, остается только догадываться.
— Зато сразу можно посуду помыть, — иронизировал автор видео.
Судя по увиденному, в воду добавили какое-то моющее средство: шапка пены не спадает, как это бывает при ее образовании из-за сильного напора.
— Это капучино на утро, предположили подписчики telegram-канала «Это Ростов новости», — Или молоко.
— Опять кто-то шампунь добавил? — предположили другие. — Или это шампанское к Новому году?
— Это несмешно, учитывая, что люди платят за это деньги, а качество воды не улучшается! -возмутились некоторые. — И никто за это не несет ответственности!
Официальных комментариев о качестве воды в городе не поступало.