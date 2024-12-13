Житель Ростова-на-Дону пострадал из-за знаменитого парфюма с черным перцем

Согласно документам в картотеке дел, правообладатель известного парфюмерного бренда выяснил, что предприниматель Дамир Мурыч в своем магазине на маркетплейсе Ozon предлагает к продаже и реализует духи Zielinski&Rozen. В частности речь шла о продукции «Черный перец, амбра и нероли». Представитель компании приобрел товар и проверил его, выяснилось, что парфюм поддельный.