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Posted 13 декабря, 15:48

Published 13 декабря, 15:48

Modified 13 декабря, 15:48

Updated 13 декабря, 15:48

Житель Ростова-на-Дону пострадал из-за знаменитого парфюма с черным перцем

Житель Ростова-на-Дону пострадал из-за знаменитого парфюма с черным перцем

13 декабря 2024, 15:48
Фото: 1MI. Житель Ростова-на-Дону пострадал из-за знаменитого парфюма с черным перцем

Житель Ростова-на-Дону торговал паленым парфюмом Zielinski&Rozen на Ozon

Арбитражный суд частично удовлетворил иск компании-правообладателя парфюмерного бренда Zielinski&Rozen против предпринимателя из Ростова, которого уличили в торговле подделками на маркетплейсе, сообщается в документах суда.

Согласно документам в картотеке дел, правообладатель известного парфюмерного бренда выяснил, что предприниматель Дамир Мурыч в своем магазине на маркетплейсе Ozon предлагает к продаже и реализует духи Zielinski&Rozen. В частности речь шла о продукции «Черный перец, амбра и нероли». Представитель компании приобрел товар и проверил его, выяснилось, что парфюм поддельный.

В качестве компенсации компания потребовала с ростовчанина 100 тысяч рублей за нарушение авторских прав.

Однако арбитражный суд лишь частично удовлетворил эти требования, постановив выплатить в пользу истца 10 тысяч рублей.

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