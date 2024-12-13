Житель Ростова-на-Дону пострадал из-за знаменитого парфюма с черным перцем

Posted 13 декабря, 15:48
Published 13 декабря, 15:48
Modified 13 декабря, 15:48
Updated 13 декабря, 15:48
Согласно документам в картотеке дел, правообладатель известного парфюмерного бренда выяснил, что предприниматель Дамир Мурыч в своем магазине на маркетплейсе Ozon предлагает к продаже и реализует духи Zielinski&Rozen. В частности речь шла о продукции «Черный перец, амбра и нероли». Представитель компании приобрел товар и проверил его, выяснилось, что парфюм поддельный.
В качестве компенсации компания потребовала с ростовчанина 100 тысяч рублей за нарушение авторских прав.
Однако арбитражный суд лишь частично удовлетворил эти требования, постановив выплатить в пользу истца 10 тысяч рублей.
Ранее стало известно о судебном разбирательстве, связанном правами на разработку утягивающих пуш-ап лосин.