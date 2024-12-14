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Posted 14 декабря, 17:58

Published 14 декабря, 17:58

Modified 14 декабря, 18:00

Updated 14 декабря, 18:00

Автомобиль скорой помощи перевернулся в ДТП в Ростове-на-Дону

Автомобиль скорой помощи перевернулся в ДТП в Ростове-на-Дону

14 декабря 2024, 17:58
Фото: 1MI. Автомобиль скорой помощи перевернулся в ДТП в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону автомобиль не уступил дорогу карете скорой помощи, и та перевернулась во время движения, кадры с места аварии опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

Инцидент произошел вечером 14 декабря на улице Немировича-Данченко в Ростове-на-Дону. По словам очевидцев, водитель транспортного средства не захотел пропускать автомобиль скорой помощи, после чего и произошло столкновение. Медицинская карета перевернулась и упала на бок.

В аварии пострадали два человека — водитель скорой помощи и фельдшер.

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Добавим, Госавтоинспекция Ростовской области не комментировала данную ситуацию и не предоставляла официальных сведений.

До этого стало известно, что водитель погиб после столкновения с деревом на трассе в Ростовской области.

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