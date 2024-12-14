Автомобиль скорой помощи перевернулся в ДТП в Ростове-на-Дону

Инцидент произошел вечером 14 декабря на улице Немировича-Данченко в Ростове-на-Дону. По словам очевидцев, водитель транспортного средства не захотел пропускать автомобиль скорой помощи, после чего и произошло столкновение. Медицинская карета перевернулась и упала на бок.