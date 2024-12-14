Автомобиль скорой помощи перевернулся в ДТП в Ростове-на-Дону

Posted 14 декабря, 17:58
Published 14 декабря, 17:58
Modified 14 декабря, 18:00
Updated 14 декабря, 18:00
Инцидент произошел вечером 14 декабря на улице Немировича-Данченко в Ростове-на-Дону. По словам очевидцев, водитель транспортного средства не захотел пропускать автомобиль скорой помощи, после чего и произошло столкновение. Медицинская карета перевернулась и упала на бок.
В аварии пострадали два человека — водитель скорой помощи и фельдшер.
Добавим, Госавтоинспекция Ростовской области не комментировала данную ситуацию и не предоставляла официальных сведений.
До этого стало известно, что водитель погиб после столкновения с деревом на трассе в Ростовской области.