Бастрыкин потребовал доложить об условиях содержания пациентов в ЦГБ Батайска

Posted 14 декабря, 17:56
Published 14 декабря, 17:56
Modified 14 декабря, 17:58
Updated 14 декабря, 17:58
Напомним, что в социальных сетях пациенты пожаловались на отсутствие отопления в ЦГБ Батайска. В больнице постоянно холодные батареи, а сотрудникам и больным приходится ходить в уличной одежде, чтобы не замерзнуть окончательно. В медучреждении даже пытались заклеивать вытяжки, чтобы сохранить драгоценные остатки тепла, но и это не сработало. При этом администрация больницы отрицает наличие проблем с отоплением.
В связи с этим следователи Ростовской области начали проводить процессуальную проверку по статье 293 УК РФ.
Кроме того, глава Следкома России поручил руководителю регионального управления ведомства Аслану Хуаде доложить о ходе проверки и всех установленных обстоятельствах.
Ранее стало известно, что композитор из Ростова-на-Дону написал песню на стихи главы СКР. При этом музыкальный клип придумал сам Александр Бастрыкин.