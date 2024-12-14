Бастрыкин потребовал доложить об условиях содержания пациентов в ЦГБ Батайска

Напомним, что в социальных сетях пациенты пожаловались на отсутствие отопления в ЦГБ Батайска. В больнице постоянно холодные батареи, а сотрудникам и больным приходится ходить в уличной одежде, чтобы не замерзнуть окончательно. В медучреждении даже пытались заклеивать вытяжки, чтобы сохранить драгоценные остатки тепла, но и это не сработало. При этом администрация больницы отрицает наличие проблем с отоплением.