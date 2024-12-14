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Posted 14 декабря, 17:56

Published 14 декабря, 17:56

Modified 14 декабря, 17:58

Updated 14 декабря, 17:58

Бастрыкин потребовал доложить об условиях содержания пациентов в ЦГБ Батайска

Бастрыкин потребовал доложить об условиях содержания пациентов в ЦГБ Батайска

14 декабря 2024, 17:56
Фото: Шедеврум. Бастрыкин потребовал доложить об условиях содержания пациентов в ЦГБ Батайска
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки нарушений прав пациентов ЦГБ Батайска, которым приходится спать под тремя одеялами, чтобы спастись от холода, информирует Следком Ростовской области.

Напомним, что в социальных сетях пациенты пожаловались на отсутствие отопления в ЦГБ Батайска. В больнице постоянно холодные батареи, а сотрудникам и больным приходится ходить в уличной одежде, чтобы не замерзнуть окончательно. В медучреждении даже пытались заклеивать вытяжки, чтобы сохранить драгоценные остатки тепла, но и это не сработало. При этом администрация больницы отрицает наличие проблем с отоплением.

В связи с этим следователи Ростовской области начали проводить процессуальную проверку по статье 293 УК РФ.

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Кроме того, глава Следкома России поручил руководителю регионального управления ведомства Аслану Хуаде доложить о ходе проверки и всех установленных обстоятельствах.

Ранее стало известно, что композитор из Ростова-на-Дону написал песню на стихи главы СКР. При этом музыкальный клип придумал сам Александр Бастрыкин.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Батайск#Больница#Отопление#Александр Бастрыкин#Уголовное дело#Медицинское учреждение#Следственный комитет#Проверка#Пациенты#Холодные батареи#Проблемы с отоплением
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