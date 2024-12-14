Более 16 млн выделили на авто для депутатов Госдумы от Ростовской области

Всего понадобятся 16 автомобилей: 13 из них — для депутатов, еще две — для сенаторов и одна — дежурная. В каждой легковушке должна быть система обогрева и кондиционирования, подушки безопасности и мощность двигателя — не менее 150 лошадиных сил. Варианты рассмотрят исключительно среди машин отечественного производства.