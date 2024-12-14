Более 16 млн выделили на авто для депутатов Госдумы от Ростовской области

Posted 14 декабря, 06:58
Published 14 декабря, 06:58
Modified 14 декабря, 07:31
Updated 14 декабря, 07:31
В карточке тендера уточняется, что машины нужны для передвижения «при осуществлении своих полномочий на территории субъектов РФ». Например, пока не работает Платов, на легковушках можно добраться в ближайшие аэропорты в Ставрополе, Волгограде или Минводах.
Всего понадобятся 16 автомобилей: 13 из них — для депутатов, еще две — для сенаторов и одна — дежурная. В каждой легковушке должна быть система обогрева и кондиционирования, подушки безопасности и мощность двигателя — не менее 150 лошадиных сил. Варианты рассмотрят исключительно среди машин отечественного производства.
Власти планировали потратить из регионального бюджета на это максимум 16,4 миллиона рублей, но единственный участник аукциона снизил цену в 600 раз — до 26 тысяч рублей. В стоимость включены и услуги водители.
Ранее RostovGazeta сообщала, во сколько обойдется содержание Западной хорды, которую недавно открыли.