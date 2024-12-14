Исполнение соцобязательств, поддержка бойцов СВО: единороссы провели XXII съезд

Глава государства обратил внимание на важность создания условий для выдвижения людей, проявивших себя на фронте и в тылу, молодёжи, на ведущие ответственные позиции в государственном, муниципальном управлении, в экономике. «Нужно поддерживать талантливых, целеустремлённых людей, быть для них центром притяжения, шире вовлекать в партийные проекты обучения и наставничества, чтобы такие наши соратники, Герои сами были примером для молодого поколения, помогали другим тоже реализовать себя, воспитывали достойную смену», — сказал Владимир Путин.