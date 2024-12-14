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Posted 14 декабря, 18:41

Published 14 декабря, 18:41

Modified 14 декабря, 18:43

Updated 14 декабря, 18:43

Исполнение соцобязательств, поддержка бойцов СВО: единороссы провели XXII съезд

Исполнение соцобязательств, поддержка бойцов СВО: единороссы провели XXII съезд

14 декабря 2024, 18:41
Фото: пресс-служба партии «Единая Россия». Исполнение соцобязательств, поддержка бойцов СВО: единороссы провели XXII съезд
Делегация Ростовской области приняла участие в XXII съезде «Единой России». Всего присутствовали более 1000 представителей регионов.

К делегатам обратился Президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что буквально с первого дня проведения специальной военной операции «Единая Россия» оказывает поддержку бойцам, вносит важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для героев и их семей.

«Помогает восстанавливать освобождённые регионы, занимается сбором и доставкой всего необходимого мирным жителям. Многое делает для ветеранов, вернувшихся из зоны боевых действий. Помогает им реализовать себя в гражданских профессиях, в общественной и политической жизни», — отметил он.

Глава государства обратил внимание на важность создания условий для выдвижения людей, проявивших себя на фронте и в тылу, молодёжи, на ведущие ответственные позиции в государственном, муниципальном управлении, в экономике. «Нужно поддерживать талантливых, целеустремлённых людей, быть для них центром притяжения, шире вовлекать в партийные проекты обучения и наставничества, чтобы такие наши соратники, Герои сами были примером для молодого поколения, помогали другим тоже реализовать себя, воспитывали достойную смену», — сказал Владимир Путин.

На съезде внесли изменения в партийную народную программу, среди них — расширенный комплекс мер социальной направленности, продолжение строительства школ и спортивных комплексов, фельдшерско-акушерских пунктов и перинатальных центров, благоустройство городов и посёлков. Появилось новое направление — «Поддержка участников СВО и членов их семей», включающее, в том числе, задачи обеспечения комплексной медицинской реабилитации для бойцов, их профессиональной переподготовки, вовлечения в общественно-политическую жизнь страны.

«Больше внимания документ будет уделять вопросам материнства и детства, улучшению демографической ситуации, охране здоровья граждан, развитию массового спорта», — подчеркнул председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко вместе с донской делегацией работал на площадках съезда в Москве.

«Владимир Владимирович Путин поставил перед партией очень серьезные и в то же время конкретные задачи по широкому кругу вопросов. Важнейшее направление — это вовлечение наших героев, участников специальной военной операции в общественную деятельность и политическую работу партии. И безусловный приоритет — это внимание к проблемам, которые волнуют участников спецоперации и членов их семей. Именно эти задачи будут стоять во главе угла деятельности регионального отделения партии и всего депутатского корпуса», — рассказал Александр Ищенко.

Он отметил, что президентская программа «Время Героев» должна получить региональную составляющую, и в донском отделении «Единой России» будут подготовлены предложения.

«Мы считаем, что поручение Президента должно быть реализовано в кратчайшие сроки. Самое главное — иметь многоступенчатую систему поддержки наших ребят, которые готовы участвовать в управлении государством, становиться депутатами», — пояснил Александр Ищенко.

«Единая Россия» продолжит работать над исполнением национальных проектов, развитием и укреплением социальной сферы. В частности, на Дону реализуется масштабная задача по проведению капремонта во всех школах, где он требуется.

Также в регионе уделят большое внимание работе депутатского корпуса на местах — следующий год объявлен в «Единой России» Годом муниципального депутата.

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