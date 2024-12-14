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Posted 14 декабря, 14:18

Published 14 декабря, 14:18

Modified 14 декабря, 14:20

Updated 14 декабря, 14:20

Метель и морозы до -12 градусов обрушатся на Ростовскую область

Метель и морозы до -12 градусов обрушатся на Ростовскую область

14 декабря 2024, 14:18
Фото: Изображение Midjourney. Метель и морозы до -12 градусов обрушатся на Ростовскую область
В большинстве районов Ростовской области ожидается резкое похолодание. Температура воздуха упадет до -12 градусов Цельсия, информирует Северо-Кавказское УГМС.

В воскресенье, 15 декабря, ожидаются метель, снег и дождь. Есть вероятность налипания мокрого снега на проводах и деревьях, а также образования гололеда. Южный ветер усилится до 17 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется до -3…+2 градусов, а ночью — опустится до -12…-3 градусов.

В понедельник, 16 декабря, выпадет мокрый снег. На севере и востоке региона также будет бушевать метель. Скорость юго-западного ветра достигнет 18 метров в секунду. Днем воздух прогреется до -2…+3, а ночью — охладится до -6…+2 градусов.

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Во вторник, 17 декабря, осадки продолжат выпадать, а скорость воздушных масс достигнет 24 метров в секунду. Несмотря на сильный ветер, температурные показатели начнут улучшаться. В течение суток столбики термометров будут показывать от -4 до +5 градусов.

Ранее на борьбу с последствиями снегопада в Ростове-на-Дону были брошены силы 700 дворников.

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