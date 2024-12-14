Метель и морозы до -12 градусов обрушатся на Ростовскую область

В воскресенье, 15 декабря, ожидаются метель, снег и дождь. Есть вероятность налипания мокрого снега на проводах и деревьях, а также образования гололеда. Южный ветер усилится до 17 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется до -3…+2 градусов, а ночью — опустится до -12…-3 градусов.