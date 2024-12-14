На борьбу с последствиями снегопада в Ростове-на-Дону брошены силы 700 дворников

В пятницу, 13 декабря, Ростов-на-Дону завалил снег. На борьбу с сугробами на улицы города пустили 107 снегоуборочных автомобилей, в том числе 54 комбинированные дорожные машины, а также больше 700 уборщиков. Для очистки дворов отдельно привлечены дворники управляющих компаний и ТСЖ.