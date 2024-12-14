На борьбу с последствиями снегопада в Ростове-на-Дону брошены силы 700 дворников

Posted 14 декабря, 09:36
Published 14 декабря, 09:36
Modified 14 декабря, 09:38
Updated 14 декабря, 09:38
В пятницу, 13 декабря, Ростов-на-Дону завалил снег. На борьбу с сугробами на улицы города пустили 107 снегоуборочных автомобилей, в том числе 54 комбинированные дорожные машины, а также больше 700 уборщиков. Для очистки дворов отдельно привлечены дворники управляющих компаний и ТСЖ.
Коммунальные службы обработали дороги, мосты, путепроводы, спуски и подъемы.
Добавим, что власти попросили горожан быть предельно аккуратными в такую погоду. Пешеходам напомнил о важности использования пешеходных переходов, а водителям порекомендовал не превышать скорость и не делать резких маневров.
Ранее штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за снега и гололеда.