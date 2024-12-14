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Posted 14 декабря, 09:36

Published 14 декабря, 09:36

Modified 14 декабря, 09:38

Updated 14 декабря, 09:38

На борьбу с последствиями снегопада в Ростов-на-Дону брошены силы 700 дворников

На борьбу с последствиями снегопада в Ростове-на-Дону брошены силы 700 дворников

14 декабря 2024, 09:36
Фото: 1MI. На борьбу с последствиями снегопада в Ростов-на-Дону брошены силы 700 дворников
Накануне в Ростов-на-Дону ворвался арктический циклон. Город завалило снегом, дороги покрылись льдом, а на деревьях налип мокрый снег. Для ликвидации всех последствий снегопада, были задействованы 107 единиц техники и 700 уборщиков, рассказал глава горадминистрации.

В пятницу, 13 декабря, Ростов-на-Дону завалил снег. На борьбу с сугробами на улицы города пустили 107 снегоуборочных автомобилей, в том числе 54 комбинированные дорожные машины, а также больше 700 уборщиков. Для очистки дворов отдельно привлечены дворники управляющих компаний и ТСЖ.

Коммунальные службы обработали дороги, мосты, путепроводы, спуски и подъемы.

Добавим, что власти попросили горожан быть предельно аккуратными в такую погоду. Пешеходам напомнил о важности использования пешеходных переходов, а водителям порекомендовал не превышать скорость и не делать резких маневров.

Ранее штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за снега и гололеда.

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