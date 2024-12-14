На Дону депутатам предоставляют дорогие авто, а пары откладывают родительство

По данным Росстата, за 10 месяцев 2024 года в Ростовской области родились 26,7 тысячи малышей. Это на 243 ребенка меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В свою очередь количество умерших наоборот выросло. С января по октябрь 2024 года в регионе не стало 46,4 тысячи человек, что на 1,6 тысячи умерших больше, чем за этот же период в прошлом году.