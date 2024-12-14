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Posted 14 декабря, 18:42

Published 14 декабря, 18:42

Modified 14 декабря, 18:44

Updated 14 декабря, 18:44

На Дону депутатам предоставляют дорогие авто, а пары откладывают родительство

На Дону депутатам предоставляют дорогие авто, а пары откладывают родительство

14 декабря 2024, 18:42
Фото: Шедеврум. На Дону депутатам предоставляют дорогие авто, а пары откладывают родительство
Более 16 миллионов выделили на проезд для депутатов Госдумы от донского региона, тем временем смертность вдвое превысила рождаемость в Ростовской области, а синоптики предупредили о метелях и морозах до -12 градусов на Дону. Итоги субботы от RostovGazeta.

Машины депутатам

Депутатам от Ростовской области предоставят 16 отечественных легковых автомобилей, которые можно будет использовать «при осуществлении своих полномочий на территории субъектов России». Всего на транспортные средства выделят 16,4 миллиона рублей.

В карточке тендера уточняется, что речь идет не о покупке авто, а лишь о предоставлении транспортных услуг. Так, 13 из 16 автомобилей смогут использовать депутаты, два — сенаторы и еще один будет дежурным. Каждая легковушка должна быть оснащена системой обогрева и кондиционирования, подушками безопасности и мощным двигателем — не менее 150 лошадиных сил.

Власти планировали потратить из регионального бюджета на это максимум 16,4 миллиона рублей, но единственный участник аукциона снизил цену в 600 раз — до 26 тысяч рублей. В стоимость даже включены услуги водители.

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Падение рождаемости

По данным Росстата, за 10 месяцев 2024 года в Ростовской области родились 26,7 тысячи малышей. Это на 243 ребенка меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В свою очередь количество умерших наоборот выросло. С января по октябрь 2024 года в регионе не стало 46,4 тысячи человек, что на 1,6 тысячи умерших больше, чем за этот же период в прошлом году.

Как следствие, убыль населения стала еще больше по сравнению с 2023 годом. Она составляет 19,7 тысячи человек (было — 17807). Эти показатели поставили Ростовскую область на первое место по этому параметру в ЮФО.

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Резкое похолодание

На выходных, а также в начале следующей неделе Ростовскую область накроет метель, мокрый снег и гололед. Так, в воскресенье, 15 декабря, воздух прогреется до -3…+2 градусов в зависимости от района, а в ночное время ожидается похолодание до -12…-3 градусов Цельсия.

В понедельник, 16 декабря, поднимется сильный юго-западный ветер. Его скорость будет достигать 18 метров в секунду. В течение дня температурный диапазон будет варьироваться от -6 до +3 градусов.

А во вторник, 17 декабря, ожидается небольшое потепление. Днем температура воздуха поднимется до +5, а ночью — опуститься до -4 градусов. При этом ветер усилится до 24 метров в секунду.

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