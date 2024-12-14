На Дону депутатам предоставляют дорогие авто, а пары откладывают родительство

Posted 14 декабря, 18:42
Published 14 декабря, 18:42
Modified 14 декабря, 18:44
Updated 14 декабря, 18:44
Депутатам от Ростовской области предоставят 16 отечественных легковых автомобилей, которые можно будет использовать «при осуществлении своих полномочий на территории субъектов России». Всего на транспортные средства выделят 16,4 миллиона рублей.
В карточке тендера уточняется, что речь идет не о покупке авто, а лишь о предоставлении транспортных услуг. Так, 13 из 16 автомобилей смогут использовать депутаты, два — сенаторы и еще один будет дежурным. Каждая легковушка должна быть оснащена системой обогрева и кондиционирования, подушками безопасности и мощным двигателем — не менее 150 лошадиных сил.
Власти планировали потратить из регионального бюджета на это максимум 16,4 миллиона рублей, но единственный участник аукциона снизил цену в 600 раз — до 26 тысяч рублей. В стоимость даже включены услуги водители.
По данным Росстата, за 10 месяцев 2024 года в Ростовской области родились 26,7 тысячи малышей. Это на 243 ребенка меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В свою очередь количество умерших наоборот выросло. С января по октябрь 2024 года в регионе не стало 46,4 тысячи человек, что на 1,6 тысячи умерших больше, чем за этот же период в прошлом году.
Как следствие, убыль населения стала еще больше по сравнению с 2023 годом. Она составляет 19,7 тысячи человек (было — 17807). Эти показатели поставили Ростовскую область на первое место по этому параметру в ЮФО.
На выходных, а также в начале следующей неделе Ростовскую область накроет метель, мокрый снег и гололед. Так, в воскресенье, 15 декабря, воздух прогреется до -3…+2 градусов в зависимости от района, а в ночное время ожидается похолодание до -12…-3 градусов Цельсия.
В понедельник, 16 декабря, поднимется сильный юго-западный ветер. Его скорость будет достигать 18 метров в секунду. В течение дня температурный диапазон будет варьироваться от -6 до +3 градусов.
А во вторник, 17 декабря, ожидается небольшое потепление. Днем температура воздуха поднимется до +5, а ночью — опуститься до -4 градусов. При этом ветер усилится до 24 метров в секунду.