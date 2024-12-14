Над Азовским морем сбит боевой беспилотник

В ведомстве уточнили, что всего ночью обнаружили 37 дронов над разными регионами. Больше всего (по 12) — над Курской областью и Краснодарским краем. Еще семь летательных аппаратов выявили над Брянской областью и пять — над Орловской. В акватории Азовского моря оказалось меньше всего беспилотников — один.