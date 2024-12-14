Над Азовским морем сбит боевой беспилотник

Posted 14 декабря, 05:57
Published 14 декабря, 05:57
Modified 14 декабря, 05:59
Updated 14 декабря, 05:59
В ведомстве уточнили, что всего ночью обнаружили 37 дронов над разными регионами. Больше всего (по 12) — над Курской областью и Краснодарским краем. Еще семь летательных аппаратов выявили над Брянской областью и пять — над Орловской. В акватории Азовского моря оказалось меньше всего беспилотников — один.
ВС РФ уничтожили все воздушные цели. В министерстве добавили, что все сбитые беспилотники были самолетного типа.
Ранее на Северном в Ростове на камеру попала вспышка в небе и грохот, после которого сработала сигнализация у машин. Этот инцидент остался без официальных комментариев. Что там случилось накануне вечером, неизвестно.