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Posted 14 декабря, 05:57

Published 14 декабря, 05:57

Modified 14 декабря, 05:59

Updated 14 декабря, 05:59

Минобороны РФ: беспилотник перехватили над Азовским морем

Над Азовским морем сбит боевой беспилотник

14 декабря 2024, 05:57
Фото: 1MI. Минобороны РФ: беспилотник перехватили над Азовским морем
В ночь на 14 декабря над Азовским морем сбили БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что всего ночью обнаружили 37 дронов над разными регионами. Больше всего (по 12) — над Курской областью и Краснодарским краем. Еще семь летательных аппаратов выявили над Брянской областью и пять — над Орловской. В акватории Азовского моря оказалось меньше всего беспилотников — один.

В Минобороны сообщили о шестом сбитом беспилотнике в Ростовской области
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ВС РФ уничтожили все воздушные цели. В министерстве добавили, что все сбитые беспилотники были самолетного типа.

Ранее на Северном в Ростове на камеру попала вспышка в небе и грохот, после которого сработала сигнализация у машин. Этот инцидент остался без официальных комментариев. Что там случилось накануне вечером, неизвестно.

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