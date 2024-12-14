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Posted 14 декабря, 07:58

Published 14 декабря, 07:58

Modified 14 декабря, 08:00

Updated 14 декабря, 08:00

Стало известно, сколько младенцев умерли в Ростовской области, не дожив до года

Почти сто младенцев умерли в Ростовской области в 2024 году

14 декабря 2024, 07:58
Фото: 1MI. Стало известно, сколько младенцев умерли в Ростовской области, не дожив до года
В Ростовской области скончались 96 детей младше одного года. По данным Росстата, всего в Южном федеральном округе с января по октябрь 2024 года умерли 443 ребенка.

За аналогичный период прошлого года в Ростовской области зафиксировали смерть 113 младенцев. Теперь это число сократилось на 17 человек — до 96. По гибели малышей Донской край занимает второе место в ЮФО после Краснодарского края. Там в этом году скончались 164 ребенка (на 15 меньше, чем год назад). На третьем месте — Республика Крым, где умерли 66 детей.

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Чуть меньше, 63 младенца, скончались в Волгоградской области. Меньше всего смертей зарегистрированы в Севастополе (шесть человек), Калмыкии (девять человек) и Адыгее (10 человек).

Всего в России за 10 месяцев 2024 года скончались 4129 малышей. Это на 245 меньше, чем в предыдущем году.

Ранее RostovGazeta сообщала о гибели еще одного младенца. Ребенок погиб во время пожара в частном доме в Милютинском районе.

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