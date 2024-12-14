Почти сто младенцев умерли в Ростовской области в 2024 году

За аналогичный период прошлого года в Ростовской области зафиксировали смерть 113 младенцев. Теперь это число сократилось на 17 человек — до 96. По гибели малышей Донской край занимает второе место в ЮФО после Краснодарского края. Там в этом году скончались 164 ребенка (на 15 меньше, чем год назад). На третьем месте — Республика Крым, где умерли 66 детей.