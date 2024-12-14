rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 декабря, 20:18

Published 14 декабря, 20:18

Modified 14 декабря, 20:20

Updated 14 декабря, 20:20

Появились кадры тушения полыхающего локомотива на ж/д станции в Ростове-на-Дону

Появились кадры тушения полыхающего локомотива на ж/д станции в Ростове-на-Дону

14 декабря 2024, 20:18
Фото: Изображение Midjourney. Появились кадры тушения полыхающего локомотива на ж/д станции в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на железнодорожной станции Ростов-Товарный загорелся локомотив, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Ведомство проинформировало о возгорании около 23.00 мск 14 декабря. На станции Ростов-Товарный вспыхнул локомотив грузового поезда

Сотрудники МЧС России, прибывшие на место, произвели пенную атаку. Для тушения локомотива был использован пожарный поезд. Огонь успел охватить площадь в 15 квадратов, однако был быстро потушен.

Видео: Изображение Midjourney. Появились кадры тушения полыхающего локомотива на ж/д станции в Ростове-на-Дону

В результате происшествия никто не пострадал, сообщение на железной дороге не было нарушено. На месте работали восемь пожарных и шесть единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что в Аксайском районе Ростовской области поезд сбил стадо баранов, которые паслись рядом с железнодорожными путями.

Читайте также:
Возле рынка «Темерник» в Ростове-на-Дону сгорел легковой автомобильИтоги недели: в Ростове главу Минтранса арестовали за оружие и запретили строить домаИтоги дня: в Ростове приостановят строительство многоэтажек, а в Батайске горят фуры
#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Транспорт#Железная дорога#Вокзал#Крупный пожар#Происшествия#Ж/Д пути#Ростов-Товарный#Ж\Д станция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика