Появились кадры тушения полыхающего локомотива на ж/д станции в Ростове-на-Дону

Posted 14 декабря, 20:18
Published 14 декабря, 20:18
Modified 14 декабря, 20:20
Updated 14 декабря, 20:20
Ведомство проинформировало о возгорании около 23.00 мск 14 декабря. На станции Ростов-Товарный вспыхнул локомотив грузового поезда
Сотрудники МЧС России, прибывшие на место, произвели пенную атаку. Для тушения локомотива был использован пожарный поезд. Огонь успел охватить площадь в 15 квадратов, однако был быстро потушен.
В результате происшествия никто не пострадал, сообщение на железной дороге не было нарушено. На месте работали восемь пожарных и шесть единиц спецтехники.
Ранее сообщалось, что в Аксайском районе Ростовской области поезд сбил стадо баранов, которые паслись рядом с железнодорожными путями.