Пять судей отправили в отставку в Ростовской области

Posted 14 декабря, 16:37
Published 14 декабря, 16:37
Modified 14 декабря, 16:39
Updated 14 декабря, 16:39
На этой неделе состоялось заседание квалификационной коллегии судей Ростовской области. На нем рассмотрели вопрос прекращения полномочий некоторый судей.
Так, в отставку ушли сразу пять должностных лиц: судьи Ростовского областного суда Алексей Говорун и Наталья Тактарова, судья Арбитражного суда региона Анна Парамонова, судья Аксайского районного суда Екатерина Шегидевич, а также судья Советского районного суда Ростова-на-Дону Ирина Кириченко.
До этого стало известно о том, что сын бывшего начальника отдела полиции возглавит Советский район Ростова-на-Дону. Кандидатуру Никиты Паремузова утвердят на должность 17 декабря.
Ранее группа «Звери» из Таганрога подала в суд на министерство культуры Тверской области за сорванный концерт. Детальнее о том, сколько Рома Зверь планирует взыскать с ответчика в нашем тексте.