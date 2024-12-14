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Posted 14 декабря, 16:37

Published 14 декабря, 16:37

Modified 14 декабря, 16:39

Updated 14 декабря, 16:39

Пять судей отправили в отставку в Ростовской области

Пять судей отправили в отставку в Ростовской области

14 декабря 2024, 16:37
Фото: Изображение Midjourney. Пять судей отправили в отставку в Ростовской области
Квалификационная коллегия судей Ростовской области прекратила полномочия сразу пяти судей региона. Итоги заседания опубликовала пресс-служба ведомства.

На этой неделе состоялось заседание квалификационной коллегии судей Ростовской области. На нем рассмотрели вопрос прекращения полномочий некоторый судей.

Так, в отставку ушли сразу пять должностных лиц: судьи Ростовского областного суда Алексей Говорун и Наталья Тактарова, судья Арбитражного суда региона Анна Парамонова, судья Аксайского районного суда Екатерина Шегидевич, а также судья Советского районного суда Ростова-на-Дону Ирина Кириченко.

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До этого стало известно о том, что сын бывшего начальника отдела полиции возглавит Советский район Ростова-на-Дону. Кандидатуру Никиты Паремузова утвердят на должность 17 декабря.

Ранее группа «Звери» из Таганрога подала в суд на министерство культуры Тверской области за сорванный концерт. Детальнее о том, сколько Рома Зверь планирует взыскать с ответчика в нашем тексте.

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