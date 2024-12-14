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Posted 14 декабря, 10:38

Published 14 декабря, 10:38

Modified 14 декабря, 10:40

Updated 14 декабря, 10:40

Пытавшийся избежать ДТП водитель врезался в столб и разбил авто в Батайске

Пытавшийся избежать ДТП водитель врезался в столб и разбил машину в Батайске

14 декабря 2024, 10:38
Фото: 1MI. Пытавшийся избежать ДТП водитель врезался в столб и разбил авто в Батайске
В Батайске легковой автомобиль поворачивал по обледенелой дороге, и его занесло. Чтобы избежать столкновения со встречными авто, водитель вылетел на обочину, снес забор и врезался в бетонный столб, видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Батайск Город».

Авария произошла днем 13 декабря на пересечении улицы Половинко и переулка Малого в Батайске. Автомобилистка поворачивала на перекрестке с одной улицы на другую, но внезапно иномарку занесло на скользкой дороге. Машину понесло на авто, двигающееся по встречной полосе. Женщина-водитель смогла вырулить, но протаранила забор и врезалась в столб.

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Видео: 1MI. Пытавшийся избежать ДТП водитель врезался в столб и разбил авто в Батайске

На кадрах сложно разглядеть масштаб повреждений, но заметно, что автомобиль слегка перекошен и не стоит на земле на всех четырех колесах.

Добавим, что Госавтоинспекция Ростовской области не комментировала аварию и не предоставляла официальных сведений.

Ранее грузовик с песком опрокинулся у пивного ресторана на Береговой в Ростове.

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