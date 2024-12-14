Пытавшийся избежать ДТП водитель врезался в столб и разбил машину в Батайске

Posted 14 декабря, 10:38
Published 14 декабря, 10:38
Modified 14 декабря, 10:40
Updated 14 декабря, 10:40
Авария произошла днем 13 декабря на пересечении улицы Половинко и переулка Малого в Батайске. Автомобилистка поворачивала на перекрестке с одной улицы на другую, но внезапно иномарку занесло на скользкой дороге. Машину понесло на авто, двигающееся по встречной полосе. Женщина-водитель смогла вырулить, но протаранила забор и врезалась в столб.
На кадрах сложно разглядеть масштаб повреждений, но заметно, что автомобиль слегка перекошен и не стоит на земле на всех четырех колесах.
Добавим, что Госавтоинспекция Ростовской области не комментировала аварию и не предоставляла официальных сведений.
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