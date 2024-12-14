Пытавшийся избежать ДТП водитель врезался в столб и разбил машину в Батайске

Авария произошла днем 13 декабря на пересечении улицы Половинко и переулка Малого в Батайске. Автомобилистка поворачивала на перекрестке с одной улицы на другую, но внезапно иномарку занесло на скользкой дороге. Машину понесло на авто, двигающееся по встречной полосе. Женщина-водитель смогла вырулить, но протаранила забор и врезалась в столб.