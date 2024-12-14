Ростов-на-Дону затопят сильные ливни и растаявший снег

Дожди начнутся уже в воскресенье, 15 декабря. Днем температура воздуха поднимется выше 0 (+1 градус), а ночью — вновь опуститься до -6 градусов Цельсия. Снег и ливень ожидаются во второй половине дня, примерно с 15.00 до 21.00 мск. За это время выпадет около пяти миллиметров осадков.