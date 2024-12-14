Ростов-на-Дону затопят сильные ливни и растаявший снег

Posted 14 декабря, 07:59
Published 14 декабря, 07:59
Modified 14 декабря, 08:01
Updated 14 декабря, 08:01
Дожди начнутся уже в воскресенье, 15 декабря. Днем температура воздуха поднимется выше 0 (+1 градус), а ночью — вновь опуститься до -6 градусов Цельсия. Снег и ливень ожидаются во второй половине дня, примерно с 15.00 до 21.00 мск. За это время выпадет около пяти миллиметров осадков.
В понедельник, 16 декабря, поднимется сильный ветер. Его порывы будут достигать 16 метров в секунду. Днем потеплеет до +2 градусов, а ночью похолодает до 0 градусов. Дожди пройдут ночью и вечером. Всего выпадет около 1,7 миллиметра осадков.
Во вторник, 17 декабря, непогода разыграется не на шутку. В течение всего дня будет идти ливень в сочетании со снегом. Ожидается сразу 15,5 миллиметра осадков. Западный ветер усилится до 17 метров в секунду. Температурный диапазон составит от +2 до +5 градусов.
Ранее из-за снежной бури произошла жуткая авария на трассе Ростов-Таганрог.