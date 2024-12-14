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Posted 14 декабря, 07:59

Published 14 декабря, 07:59

Modified 14 декабря, 08:01

Updated 14 декабря, 08:01

Ростов-на-Дону затопят сильные ливни и растаявший снег

Ростов-на-Дону затопят сильные ливни и растаявший снег

14 декабря 2024, 07:59
Фото: 1MI. Ростов-на-Дону затопят сильные ливни и растаявший снег
На следующей неделе жителям Ростова-на-Дону придется достать из шкафа резиновые сапоги, так как на город обрушатся проливные дожди. Кроме того, из-за резкого потепления растает весь снег, предупредили метеорологи.

Дожди начнутся уже в воскресенье, 15 декабря. Днем температура воздуха поднимется выше 0 (+1 градус), а ночью — вновь опуститься до -6 градусов Цельсия. Снег и ливень ожидаются во второй половине дня, примерно с 15.00 до 21.00 мск. За это время выпадет около пяти миллиметров осадков.

В понедельник, 16 декабря, поднимется сильный ветер. Его порывы будут достигать 16 метров в секунду. Днем потеплеет до +2 градусов, а ночью похолодает до 0 градусов. Дожди пройдут ночью и вечером. Всего выпадет около 1,7 миллиметра осадков.

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Во вторник, 17 декабря, непогода разыграется не на шутку. В течение всего дня будет идти ливень в сочетании со снегом. Ожидается сразу 15,5 миллиметра осадков. Западный ветер усилится до 17 метров в секунду. Температурный диапазон составит от +2 до +5 градусов.

Ранее из-за снежной бури произошла жуткая авария на трассе Ростов-Таганрог.

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