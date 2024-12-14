Ростовчане стали массово запускать фейерверки после запрета губернатора

Posted 14 декабря, 16:26
Published 14 декабря, 16:26
Modified 14 декабря, 16:29
Updated 14 декабря, 16:29
Напомним, что 4 декабря врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь продлил действие запрета на запуск фейерверков в регионе. Пиротехнику нельзя будет использовать вплоть до 1 декабря 2025 года.
Однако в субботу ночью, 14 декабря, жители Ростова-на-Дону заметили в небе над Северным районом разноцветные огни фейерверков. Возможно, горожане отмечали какое-то торжество, тем не менее это не отменяет действие указа.
Ростовчане не поддержали такое поведение людей, но подметили, что фейерверки не перестанут использовать, пока их будут свободно продавать: «Запретили пиротехнику, но продают её в открытом доступе».
«То ли еще будет, Новый год впереди. Должен быть запрет на продажу», — пишет пользователь.
Ранее стало известно, что курение на ходу на улицах могут запретить в Ростове-на-Дону.