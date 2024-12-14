rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 декабря, 16:26

Published 14 декабря, 16:26

Modified 14 декабря, 16:29

Updated 14 декабря, 16:29

Ростовчане стали массово запускать фейерверки, несмотря на запрет губернатора

Ростовчане стали массово запускать фейерверки после запрета губернатора

14 декабря 2024, 16:26
Фото: Изображение Midjourney. Ростовчане стали массово запускать фейерверки, несмотря на запрет губернатора
В Ростове-на-Дону горожане продолжают игнорировать указ врио губернатора Юрия Слюсаря и всё равно запускают фейерверки, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Ростов Главный».

Напомним, что 4 декабря врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь продлил действие запрета на запуск фейерверков в регионе. Пиротехнику нельзя будет использовать вплоть до 1 декабря 2025 года.

Однако в субботу ночью, 14 декабря, жители Ростова-на-Дону заметили в небе над Северным районом разноцветные огни фейерверков. Возможно, горожане отмечали какое-то торжество, тем не менее это не отменяет действие указа.

Активисты Ростова просят Слюсаря спасти мозаики в переходах от варварского ремонта
Узнать подробнее
Видео: Изображение Midjourney. Ростовчане стали массово запускать фейерверки, несмотря на запрет губернатора

Ростовчане не поддержали такое поведение людей, но подметили, что фейерверки не перестанут использовать, пока их будут свободно продавать: «Запретили пиротехнику, но продают её в открытом доступе».

«То ли еще будет, Новый год впереди. Должен быть запрет на продажу», — пишет пользователь.

Ранее стало известно, что курение на ходу на улицах могут запретить в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
Слюсарь продлил запрет на использование фейерверков в Ростовской областиДорожный каток парализовал улицы Ростова, а на Дону снова запретили фейерверкиГрохот перебудил целый район Ростова. Что произошло?
#Валерия Кострова#Общество#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Фейерверки#Запрет#Горожане#Запрет на запуск фейерверков в Ростовской области#Юрий Слюсарь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика