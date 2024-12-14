Ростовскому перевозчику пришлось потратить 95 млн рублей на новые автобусы

Posted 14 декабря, 13:35
Published 14 декабря, 13:35
Modified 14 декабря, 13:37
Updated 14 декабря, 13:37
В канун Нового года на дорогах Ростова-на-Дону появятся пять новых автобусов МАН-203 белорусского производства. Их приобрел городской перевозчик ООО «Янтарь 1» за 95 миллионов рублей. Транспортные средства оснащены всем необходимым оборудованием: кондиционером, пандусами и другими примочками. Кроме того, автобусы работают на газомоторном топливе.
Новинки лично оценили замглавы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству и директор департамента транспорта.
Отмечается, что автобусный парк обновляется постоянно.
Ранее пассажиров автобуса в донской столице засыпало осколками стекла.