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Posted 14 декабря, 13:35

Published 14 декабря, 13:35

Modified 14 декабря, 13:37

Updated 14 декабря, 13:37

Ростовскому перевозчику пришлось потратить 95 млн рублей на новые автобусы

Ростовскому перевозчику пришлось потратить 95 млн рублей на новые автобусы

14 декабря 2024, 13:35
Фото: Администрация Ростова-на-Дону. Ростовскому перевозчику пришлось потратить 95 млн рублей на новые автобусы
Для обновления транспортного состава Ростов-на-Дону, перевозчик ООО «Янтарь 1» купил пять автобусов МАЗ-203 за 95 миллионов рублей, информирует администрация города.

В канун Нового года на дорогах Ростова-на-Дону появятся пять новых автобусов МАН-203 белорусского производства. Их приобрел городской перевозчик ООО «Янтарь 1» за 95 миллионов рублей. Транспортные средства оснащены всем необходимым оборудованием: кондиционером, пандусами и другими примочками. Кроме того, автобусы работают на газомоторном топливе.

Новинки лично оценили замглавы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству и директор департамента транспорта.

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Отмечается, что автобусный парк обновляется постоянно.

Ранее пассажиров автобуса в донской столице засыпало осколками стекла.

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