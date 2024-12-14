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Posted 14 декабря, 11:15

Published 14 декабря, 11:15

Modified 14 декабря, 11:17

Updated 14 декабря, 11:17

Ростовскую авиакомпанию «Азимут» проверили после возгорания самолета в Турции

Ростовскую авиакомпанию «Азимут» проверили после возгорания самолета в Турции

14 декабря 2024, 11:15
Фото: 1MI. Ростовскую авиакомпанию «Азимут» проверили после возгорания самолета в Турции
Сотрудники Ространснадзора и Росавиации провели внеплановую проверку ростовской авиакомпании «Азимут» после ЧП в Анталии, информирует РИА «Новости».

Напомним, что 24 ноября самолет Sukhoi Superjet 100-95LR ростовской авиакомпании «Азимут» летел из Сочи в Анталию. При жесткой посадке в иностранном аэропорту у воздушного судна вспыхнул двигатель. Огонь в миг охватил самолет. На земле дежурили врачи и огнеборцы, которые экстренно начали ликвидировать возгорание и помогать пассажирам. Позже стало известно, что грубая посадка произошла из-за непредвиденного изменения направления ветра. К счастью, никто не пострадал.

После инцидента сотрудники Росавиации и Ространснадзора проверили летную годность самолетов компании, ее сертификацию, а также соответствие воздушных судов критериям безопасности. Под проверку попал головной офис «Азимут» в донской столице и четыре аэропорта на территории России: в Ростове-на-Дону, Сочи, Минводах и «Внуково».

До этого летевший из Таиланда в Уфу самолет пропал с радаров.

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