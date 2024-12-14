Ростовскую авиакомпанию «Азимут» проверили после возгорания самолета в Турции

Напомним, что 24 ноября самолет Sukhoi Superjet 100-95LR ростовской авиакомпании «Азимут» летел из Сочи в Анталию. При жесткой посадке в иностранном аэропорту у воздушного судна вспыхнул двигатель. Огонь в миг охватил самолет. На земле дежурили врачи и огнеборцы, которые экстренно начали ликвидировать возгорание и помогать пассажирам. Позже стало известно, что грубая посадка произошла из-за непредвиденного изменения направления ветра. К счастью, никто не пострадал.