Ростовскую авиакомпанию «Азимут» проверили после возгорания самолета в Турции

Posted 14 декабря, 11:15
Published 14 декабря, 11:15
Modified 14 декабря, 11:17
Updated 14 декабря, 11:17
Напомним, что 24 ноября самолет Sukhoi Superjet 100-95LR ростовской авиакомпании «Азимут» летел из Сочи в Анталию. При жесткой посадке в иностранном аэропорту у воздушного судна вспыхнул двигатель. Огонь в миг охватил самолет. На земле дежурили врачи и огнеборцы, которые экстренно начали ликвидировать возгорание и помогать пассажирам. Позже стало известно, что грубая посадка произошла из-за непредвиденного изменения направления ветра. К счастью, никто не пострадал.
После инцидента сотрудники Росавиации и Ространснадзора проверили летную годность самолетов компании, ее сертификацию, а также соответствие воздушных судов критериям безопасности. Под проверку попал головной офис «Азимут» в донской столице и четыре аэропорта на территории России: в Ростове-на-Дону, Сочи, Минводах и «Внуково».
До этого летевший из Таиланда в Уфу самолет пропал с радаров.