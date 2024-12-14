Смертность вдвое превысила рождаемость в Ростовской области

По данным с января по октябрь 2024 года, на свет появились 26780 малышей — на 243 меньше, чем за этот же период в прошлом году. А вот смертность, напротив, увеличилась в своих значениях. Если год назад на Дону скончались 44830 человек, то теперь 46499 — на 1669 больше.