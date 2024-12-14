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Posted 14 декабря, 14:17

Published 14 декабря, 14:17

Modified 14 декабря, 14:42

Updated 14 декабря, 14:42

Смертность вдвое превысила рождаемость в Ростовской области

Смертность вдвое превысила рождаемость в Ростовской области

14 декабря 2024, 14:17
Фото: 1MI. Смертность вдвое превысила рождаемость в Ростовской области
В Ростовской области за год рождаемость упала, а смертность набирает обороты. Подробные данные об убыли населения опубликовал Росстат.

По данным с января по октябрь 2024 года, на свет появились 26780 малышей — на 243 меньше, чем за этот же период в прошлом году. А вот смертность, напротив, увеличилась в своих значениях. Если год назад на Дону скончались 44830 человек, то теперь 46499 — на 1669 больше.

Как следствие, убыль населения стала еще больше по сравнению с прошлым годом. Теперь она составляет 19719 человек (было — 17807). Ростовская область занимает первое место по этому параметру в ЮФО. На втором — Краснодарский край (убыль — 18280 человек), на третьем — Волгоградская область (убыль — 13644 человек).

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Более положительные значения наблюдаются в Республике Адыгее (убыль — 826 человек) и Калмыкии (убыль — 388 человек).

Всего с начала года число россиян уменьшилось на почти полмиллиона человек (убыль — 495,8 тысячи человек). В том числе 66,7 тысячи — в Южном федеральном округе.

Ранее стало известно, сколько младенцев скончались в Ростовской области.

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