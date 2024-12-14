Смертность вдвое превысила рождаемость в Ростовской области

Posted 14 декабря, 14:17
Published 14 декабря, 14:17
Modified 14 декабря, 14:42
Updated 14 декабря, 14:42
По данным с января по октябрь 2024 года, на свет появились 26780 малышей — на 243 меньше, чем за этот же период в прошлом году. А вот смертность, напротив, увеличилась в своих значениях. Если год назад на Дону скончались 44830 человек, то теперь 46499 — на 1669 больше.
Как следствие, убыль населения стала еще больше по сравнению с прошлым годом. Теперь она составляет 19719 человек (было — 17807). Ростовская область занимает первое место по этому параметру в ЮФО. На втором — Краснодарский край (убыль — 18280 человек), на третьем — Волгоградская область (убыль — 13644 человек).
Более положительные значения наблюдаются в Республике Адыгее (убыль — 826 человек) и Калмыкии (убыль — 388 человек).
Всего с начала года число россиян уменьшилось на почти полмиллиона человек (убыль — 495,8 тысячи человек). В том числе 66,7 тысячи — в Южном федеральном округе.
Ранее стало известно, сколько младенцев скончались в Ростовской области.