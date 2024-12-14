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Posted 14 декабря, 12:36

Published 14 декабря, 12:36

Modified 14 декабря, 12:38

Updated 14 декабря, 12:38

Стало известно, где в Ростовской области дешевле говядина, свинина и курятина

Стало известно, где в Ростовской области дешевле говядина, свинина и курятина

14 декабря 2024, 12:36
Фото: 1MI. Стало известно, где в Ростовской области дешевле говядина, свинина и курятина

Ростовстат зафиксировал рост цен на курятину и свинину в Ростовской области

За прошедшую неделю в Ростовской области увеличилась стоимость большинства видов мяса. Информация опубликована в исследовании Ростовстата.

По данным ведомства за 9 декабря, цена на свинину в Ростове-на-Дону в среднем достигла 361,49 рубля. В Сальске средняя стоимость килограмма мяса составила 404,11 рубля.

Выгодную и при этом качественную говядину можно приобрести в Шахтах — 548,71 рубля. В Ростове-на-Дону за нее придется отдать в среднем 574,11 рубля, а в Таганроге — 607,78 рубля.

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Охлажденную и мороженую курятину по лучшей цене продают в Миллерово в среднем за 183,53 рубля. Средняя стоимость на птицу в Ростове-на-Дону за семь дней выросла на 5,45 рубля — до 207,33 рубля. А в Таганроге мясо кур можно купить за 212 рублей и 48 копеек.

Баранину рекомендовано брать также в Миллерово. Там ее в среднем предлагают за 707,75 рубля. В Ростове-на-Дону и в Шахтах килограмм мяса можно найти примерно за 769,52 и 773,55 рубля соответственно.

Ранее цены на бензин в донском регионе обновили рекорд в декабре.

До этого в Ростовской области подскочили цены на сливочное масло.

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