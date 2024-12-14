Стало известно, где в Ростовской области дешевле говядина, свинина и курятина

Posted 14 декабря, 12:36
Published 14 декабря, 12:36
Modified 14 декабря, 12:38
Updated 14 декабря, 12:38
По данным ведомства за 9 декабря, цена на свинину в Ростове-на-Дону в среднем достигла 361,49 рубля. В Сальске средняя стоимость килограмма мяса составила 404,11 рубля.
Выгодную и при этом качественную говядину можно приобрести в Шахтах — 548,71 рубля. В Ростове-на-Дону за нее придется отдать в среднем 574,11 рубля, а в Таганроге — 607,78 рубля.
Охлажденную и мороженую курятину по лучшей цене продают в Миллерово в среднем за 183,53 рубля. Средняя стоимость на птицу в Ростове-на-Дону за семь дней выросла на 5,45 рубля — до 207,33 рубля. А в Таганроге мясо кур можно купить за 212 рублей и 48 копеек.
Баранину рекомендовано брать также в Миллерово. Там ее в среднем предлагают за 707,75 рубля. В Ростове-на-Дону и в Шахтах килограмм мяса можно найти примерно за 769,52 и 773,55 рубля соответственно.
Ранее цены на бензин в донском регионе обновили рекорд в декабре.
До этого в Ростовской области подскочили цены на сливочное масло.