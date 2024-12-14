Стало известно, где в Ростовской области дешевле говядина, свинина и курятина

Охлажденную и мороженую курятину по лучшей цене продают в Миллерово в среднем за 183,53 рубля. Средняя стоимость на птицу в Ростове-на-Дону за семь дней выросла на 5,45 рубля — до 207,33 рубля. А в Таганроге мясо кур можно купить за 212 рублей и 48 копеек.