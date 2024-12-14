Ученые рассказали об ухудшении условий для размножения рыбы в реке Дон

Ученые полагают, что ситуация не изменится в ближайшем будущем. Остались только узкие прибрежные участки и небольшие реки как места для нереста. Однако из-за нестабильных условий в этих местах размножаются только небольшие рыбы, такие как уклейка, амурский чебачок и серебряный карась, а также виды, которые не зависят от затопления зоны возле берега. Условия для размножения большинства промысловых рыб там встречаются довольно редко.