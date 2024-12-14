Ученые рассказали об ухудшении условий для размножения рыбы в реке Дон

Posted 14 декабря, 07:22
Published 14 декабря, 07:22
Modified 14 декабря, 07:24
Updated 14 декабря, 07:24
Сообщается, что с момента постройки Цимлянской ГЭС в 1952 году условия для размножения рыбы в реке Дон продолжают ухудшаться.
Самое заметное изменение — это уменьшение весеннего стока воды. Теперь его не хватает, чтобы затопить пойму во время половодья и таким образом создать условия для размножения рыбы. Места, где происходит нерест, остаются сухими десятилетиями, многие из них сейчас застроены или стали зонами отдыха.
Ученые полагают, что ситуация не изменится в ближайшем будущем. Остались только узкие прибрежные участки и небольшие реки как места для нереста. Однако из-за нестабильных условий в этих местах размножаются только небольшие рыбы, такие как уклейка, амурский чебачок и серебряный карась, а также виды, которые не зависят от затопления зоны возле берега. Условия для размножения большинства промысловых рыб там встречаются довольно редко.
Несмотря на негативные условия, ученые обратили внимание на появление и расселение новых видов рыбы в Дону, таких как окунь, медака и пресноводная креветка.
Ранее жители Ростова заметили в реке Дон недалеко от Ворошиловского моста огромное пятно коричневого цвета.