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Posted 14 декабря, 09:31

Published 14 декабря, 09:31

Modified 14 декабря, 09:33

Updated 14 декабря, 09:33

Водитель погиб после столкновения с деревом на трассе в Ростовской области

Водитель погиб после столкновения с деревом на трассе в Ростовской области

14 декабря 2024, 09:31
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. Водитель погиб после столкновения с деревом на трассе в Ростовской области
В Ростовской области водитель не справился с управлением, съехал с дороги и на полной скорости врезался в дерево, информирует Госавтоинспекция региона.

Смертельное ДТП произошло днем 13 декабря на автодороге «Новочеркасск — Каменоломни — Шахты — Раздорская». По предварительным данным, 35-летний водитель Skoda Octavia во время движения внезапно потерял управление над транспортным средством. Машина выехала на обочину и врезалась прямо в дерево.

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По всей видимости, основной удар пришелся на левую сторону автомобиля, так как водитель скончался на месте еще до приезда скорой помощи. А вот его пожилой пассажир был доставлен в больницу с травмами. Сотрудники полиции выясняют все детали аварии.

Ранее появились кадры жесткого ДТП в Ростовской области. Спасателям пришлось доставать водителя из-под груды металла.

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