Водитель погиб после столкновения с деревом на трассе в Ростовской области

Posted 14 декабря, 09:31
Published 14 декабря, 09:31
Modified 14 декабря, 09:33
Updated 14 декабря, 09:33
Смертельное ДТП произошло днем 13 декабря на автодороге «Новочеркасск — Каменоломни — Шахты — Раздорская». По предварительным данным, 35-летний водитель Skoda Octavia во время движения внезапно потерял управление над транспортным средством. Машина выехала на обочину и врезалась прямо в дерево.
По всей видимости, основной удар пришелся на левую сторону автомобиля, так как водитель скончался на месте еще до приезда скорой помощи. А вот его пожилой пассажир был доставлен в больницу с травмами. Сотрудники полиции выясняют все детали аварии.
Ранее появились кадры жесткого ДТП в Ростовской области. Спасателям пришлось доставать водителя из-под груды металла.