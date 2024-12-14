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Posted 14 декабря, 06:25

Published 14 декабря, 06:25

Modified 14 декабря, 06:41

Updated 14 декабря, 06:41

Лидер «Зверей» из Таганрога подал иск в суд из-за сорванного концерта в Твери

«Звери» из Таганрога подали в суд на минкульт Тверской области за сорванный концерт

14 декабря 2024, 06:25
Фото: тг группы Звери. Лидер «Зверей» из Таганрога подал иск в суд из-за сорванного концерта в Твери

Лидер «Зверей» из Таганрога подал иск в суд из-за сорванного концерта в Твери

Рома Зверь (Билык) из Таганрога подал иск в Арбитражный суд Тверской области. Ответчиком выступает региональное министерство культуры и комитет по физкультуре и спорту. Из-за отмены ноябрьского концерта «Зверей» честь музыкантов была якобы опорочена, сообщает telegram-канал SHOT.

Выступление было запланировано на 13 ноября, однако за пару недель до события группу уведомили о том, что мероприятие не согласовано. Министр культуры Тверской области Ксения Глинка отказалась утверждать проведение концерта из-за «неоднозначной позиции артиста».

«Звери» пытались разобраться в ситуации, но ответ остался прежним. Выступление в Твери пришлось отменить. Музыканты обещали фанатам вернуть деньги за билеты, а на сайтах продажи в это время прекратились.

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Теперь музыканты решают вопрос с тверским правительством через суд. Роман Билык, известный широкой публике как Рома Зверь, заявил, что формулировка «неоднозначность позиции» не является юридическим обоснованием. Кроме того, группа ездит в зону СВО и выступает для бойцов, поддерживая боевой дух.

Роман Билык потребовал признать решение об отмене незаконным, опровергнуть слова о неоднозначности позиции и взыскать 100 тысяч рублей судебных расходов.

Ранее с подобной ситуацией столкнулась Лолита Милявская. За пару дней до юбилейного концерта в донской столице все пришлось отменять. Правда, в Ростове все сорвалось из-за дефекта оборудования в КСК «Экспресс». Артистка заявила, что будет судиться и призвала сделать то же самое своих поклонников, которые остались с билетами на руках. Лолита предложила добиваться компенсации через суд.

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