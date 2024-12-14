«Звери» из Таганрога подали в суд на минкульт Тверской области за сорванный концерт

Ранее с подобной ситуацией столкнулась Лолита Милявская. За пару дней до юбилейного концерта в донской столице все пришлось отменять. Правда, в Ростове все сорвалось из-за дефекта оборудования в КСК «Экспресс». Артистка заявила, что будет судиться и призвала сделать то же самое своих поклонников, которые остались с билетами на руках. Лолита предложила добиваться компенсации через суд.