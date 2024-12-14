«Звери» из Таганрога подали в суд на минкульт Тверской области за сорванный концерт

Posted 14 декабря, 06:25
Published 14 декабря, 06:25
Modified 14 декабря, 06:41
Updated 14 декабря, 06:41
Выступление было запланировано на 13 ноября, однако за пару недель до события группу уведомили о том, что мероприятие не согласовано. Министр культуры Тверской области Ксения Глинка отказалась утверждать проведение концерта из-за «неоднозначной позиции артиста».
«Звери» пытались разобраться в ситуации, но ответ остался прежним. Выступление в Твери пришлось отменить. Музыканты обещали фанатам вернуть деньги за билеты, а на сайтах продажи в это время прекратились.
Теперь музыканты решают вопрос с тверским правительством через суд. Роман Билык, известный широкой публике как Рома Зверь, заявил, что формулировка «неоднозначность позиции» не является юридическим обоснованием. Кроме того, группа ездит в зону СВО и выступает для бойцов, поддерживая боевой дух.
Роман Билык потребовал признать решение об отмене незаконным, опровергнуть слова о неоднозначности позиции и взыскать 100 тысяч рублей судебных расходов.
Ранее с подобной ситуацией столкнулась Лолита Милявская. За пару дней до юбилейного концерта в донской столице все пришлось отменять. Правда, в Ростове все сорвалось из-за дефекта оборудования в КСК «Экспресс». Артистка заявила, что будет судиться и призвала сделать то же самое своих поклонников, которые остались с билетами на руках. Лолита предложила добиваться компенсации через суд.