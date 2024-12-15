Алексей Логвиненко рассказал, что будет с домом с трещиной на Чехова в Ростове

Posted 15 декабря, 18:32
Published 15 декабря, 18:32
Modified 15 декабря, 18:34
Updated 15 декабря, 18:34
— По результатам предварительного осмотра признаков угрозы обрушения здания не выявлено. Системы жизнеобеспечения дома функционируют в штатном режиме, — заявил глава городской администрации. — Все жители вернулись в свои квартиры.
По словам Алексей Логвиненко, он лично будет держать ситуацию под контролем. Здание планируют детально обследовать, а также установить маячки на доме, чтобы оценивать динамику трещин.
Как сообщала RostovGazeta, причиной, по которой у дома на Чехова собрались сотрудники МЧС, скорой помощи и районной администрации, стала трещина между вторым и третьим подъездами. По словам самих жильцов, она там была не первый год, но за штукатуркой деформацию не видели. Вечером 15 декабря слой штукатурки отвалился, и горожане испугались, что их дом трещит по швам.