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Posted 15 декабря, 18:32

Published 15 декабря, 18:32

Modified 15 декабря, 18:34

Updated 15 декабря, 18:34

Алексей Логвиненко рассказал, что будет с домом на Чехова в Ростове

Алексей Логвиненко рассказал, что будет с домом с трещиной на Чехова в Ростове

15 декабря 2024, 18:32
Фото: rostovgazeta.ru. Алексей Логвиненко рассказал, что будет с домом на Чехова в Ростове
Глава администрации Ростова прокомментировал расхождение стен в общежитии на улице Чехова, 94В. В своем telegram-канале Алексей Логвиненко рассказал, что планируют делать с домом, где появилась трещина.
— По результатам предварительного осмотра признаков угрозы обрушения здания не выявлено. Системы жизнеобеспечения дома функционируют в штатном режиме, — заявил глава городской администрации. — Все жители вернулись в свои квартиры.

По словам Алексей Логвиненко, он лично будет держать ситуацию под контролем. Здание планируют детально обследовать, а также установить маячки на доме, чтобы оценивать динамику трещин.

Как сообщала RostovGazeta, причиной, по которой у дома на Чехова собрались сотрудники МЧС, скорой помощи и районной администрации, стала трещина между вторым и третьим подъездами. По словам самих жильцов, она там была не первый год, но за штукатуркой деформацию не видели. Вечером 15 декабря слой штукатурки отвалился, и горожане испугались, что их дом трещит по швам.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Алексей Логвиненко#МЧС#Ростов#Трещины#Чехова#Обследование
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