Алексей Логвиненко рассказал, что будет с домом с трещиной на Чехова в Ростове

Как сообщала RostovGazeta, причиной, по которой у дома на Чехова собрались сотрудники МЧС, скорой помощи и районной администрации, стала трещина между вторым и третьим подъездами. По словам самих жильцов, она там была не первый год, но за штукатуркой деформацию не видели. Вечером 15 декабря слой штукатурки отвалился, и горожане испугались, что их дом трещит по швам.