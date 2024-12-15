Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за нарушений прав 200 жителей Сальска

Ранее в соцсетях появились сведения об инциденте, в ходе которого мужчина из Узбекистана нарушил права порядка двухсот жителей Сальска. Оказалось, что 20 лет назад мужчина купил участок, на котором есть дороги, ведущие к землям поблизости. Из-за этого у жителей Сальска не получается подключить к своим домам жизнеобеспечивающие инженерные коммуникации.