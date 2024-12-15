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Posted 15 декабря, 19:30

Published 15 декабря, 19:30

Modified 15 декабря, 19:30

Updated 15 декабря, 19:30

Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за нарушений прав 200 жителей Сальска

Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за нарушений прав 200 жителей Сальска

15 декабря 2024, 19:30
Фото: 1MI. Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за нарушений прав 200 жителей Сальска
Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушении прав жителей частного сектора города Сальска. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в соцсетях появились сведения об инциденте, в ходе которого мужчина из Узбекистана нарушил права порядка двухсот жителей Сальска. Оказалось, что 20 лет назад мужчина купил участок, на котором есть дороги, ведущие к землям поблизости. Из-за этого у жителей Сальска не получается подключить к своим домам жизнеобеспечивающие инженерные коммуникации.

В ведомстве отметили, что соседи множество раз жаловались властям, однако их просьбы оставались без ответа.

В связи с этим Бастрыкин поручил региональному управлению СКР возбудить уголовное дело. Помимо этого, ему предоставят доклад о выясненных обстоятельствах.

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Ранее Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом с пациентами больницы в Батайске, которые спят под несколькими одеялами, чтобы отогреться.

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