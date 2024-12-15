Фуру занесло на заснеженной трассе в смертельном ДТП в Ростовской области

Posted 15 декабря, 06:29
Published 15 декабря, 06:29
Modified 15 декабря, 06:31
Updated 15 декабря, 06:31
Авария произошла днем 13 декабря на трассе «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск». По предварительным данным, 34-летний водитель грузового автомобиля МАЗ не справился с управлением и потерял контроль над транспортным средством. Кузов фуры занесло на полосу встречного движения, когда по ней ехал китайский легковой автомобиль марки CHERY.
Грузовик расплющил половину салона легковушки и превратил ее в груду металлолома. Удар был на столько сильным, что водитель авто погиб сразу же, а 21-летний пассажир попал в больницу.
Добавим, что полицейские устанавливают обстоятельства аварии.
Ранее пассажир ВАЗа погиб в Новочеркасске в ДТП с летевшей на скорости иномаркой.