Фуру занесло на заснеженной трассе в смертельном ДТП в Ростовской области

Авария произошла днем 13 декабря на трассе «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск». По предварительным данным, 34-летний водитель грузового автомобиля МАЗ не справился с управлением и потерял контроль над транспортным средством. Кузов фуры занесло на полосу встречного движения, когда по ней ехал китайский легковой автомобиль марки CHERY.