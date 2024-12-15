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Posted 15 декабря, 06:29

Published 15 декабря, 06:29

Modified 15 декабря, 06:31

Updated 15 декабря, 06:31

Фуру занесло на заснеженной трассе в смертельном ДТП в Ростовской области

Фуру занесло на заснеженной трассе в смертельном ДТП в Ростовской области

15 декабря 2024, 06:29
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. Фуру занесло на заснеженной трассе в смертельном ДТП в Ростовской области
В Ростовской области грузовой автомобиль занесло на встречку, по которой ехало легковое авто. В страшном ДТП водитель легковушки не выжил, сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла днем 13 декабря на трассе «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск». По предварительным данным, 34-летний водитель грузового автомобиля МАЗ не справился с управлением и потерял контроль над транспортным средством. Кузов фуры занесло на полосу встречного движения, когда по ней ехал китайский легковой автомобиль марки CHERY.

Водитель погиб после столкновения с деревом на трассе в Ростовской области
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Грузовик расплющил половину салона легковушки и превратил ее в груду металлолома. Удар был на столько сильным, что водитель авто погиб сразу же, а 21-летний пассажир попал в больницу.

Добавим, что полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее пассажир ВАЗа погиб в Новочеркасске в ДТП с летевшей на скорости иномаркой.

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