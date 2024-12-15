Геомагнитная буря накроет Ростовскую область 17 декабря. Чего ждать метеозависимым?

Posted 15 декабря, 08:32
Published 15 декабря, 08:32
Modified 15 декабря, 08:34
Updated 15 декабря, 08:34
Скачок возмущения магнитосферы Земли произойдет в полдень. С 12.00 до 15.00 мск глобальный планетарный индекс геомагнитной активности приблизится к пяти единицам из девяти возможных (Kp=5). С 15.00 до 18.00 мск это значение снизится до 4,5, а позже вернется к привычным Кр=3.
Индекс геомагнитной активности будет в этот день соответствовать первому уровню G1, что обозначается как слабая буря. Однако даже небольшие изменения в магнитосфере Земли могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей.
Например, может разболеться голова, появиться чувство тошноты, усталости, слабости. Кроме того, возможна ломота в теле и сонливость.
Чтобы не ухудшать ситуацию, 17 декабря стоит воздержаться от алкогольных напитков и кофе, ограничить умственную и физическую активность. Лучше всего переждать скачки в магнитном поле планеты, не выходя из дома на улицу.
Ранее стало известно, возможен ли геомагнитный шторм в Ростовской области.