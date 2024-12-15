Геомагнитная буря накроет Ростовскую область 17 декабря. Чего ждать метеозависимым?

Скачок возмущения магнитосферы Земли произойдет в полдень. С 12.00 до 15.00 мск глобальный планетарный индекс геомагнитной активности приблизится к пяти единицам из девяти возможных (Kp=5). С 15.00 до 18.00 мск это значение снизится до 4,5, а позже вернется к привычным Кр=3.