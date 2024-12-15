Итоги недели: атака на Таганрог не осталась без ответа, а область лишилась министров

Позже Министерство обороны России сообщило о том, что мирно спящий город атаковали пятью дальнобойными баллистическими ракетами ATACMS. Две из них были сбиты при помощи ЗРПК «Панцирь», еще три были отклонены системой РЭБ. Уточняется, что повреждения получили несколько зданий аэродрома, а также три военных машины.