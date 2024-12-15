Итоги недели: атака на Таганрог не осталась без ответа, а область лишилась министров

Posted 15 декабря, 16:56
Published 15 декабря, 16:56
Modified 15 декабря, 16:56
Updated 15 декабря, 16:56
В ночь на 11 декабря противник атаковал Таганрог ракетами. Целью для ударов стал военный аэродром. Повреждения получила котельная и 14 гражданских машин. Из-за попадания обломков в котельную на улице Циолковского жители 30 многоэтажек остались без тепла на несколько часов.
Позже Министерство обороны России сообщило о том, что мирно спящий город атаковали пятью дальнобойными баллистическими ракетами ATACMS. Две из них были сбиты при помощи ЗРПК «Панцирь», еще три были отклонены системой РЭБ. Уточняется, что повреждения получили несколько зданий аэродрома, а также три военных машины.
К сожалению, не обошлось без пострадавших среди личного состава, однако об их количестве и состоянии в Минобороны не сообщают.
В качестве ответа на ракетную атаку на Таганрог Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по Украине. Минобороны сообщает, что ударные беспилотники направили на важные объекты топливной энергетики, которые влияют на работу военно-промышленного комплекса противника. В результате были поражены все цели.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия ВС РФ. Представитель Кремля заявил, что атака беспилотников РФ была отчасти ответом на удар по Таганрогу.
Пока Виталий Кушнарев, министр транспорта региона, находился в СИЗО, врио губернатора региона Юрий Слюсарь отстранил его от должности.
Напомним, что Кушнарева задержали в ноябре по подозрению в получении крупной взятки и неправомерном хранении оружия. При обыске у него нашли пистолет кольт без регистрации.
С тех пор Кушнарев на работу не выходил — его задержали, а потом отправили в СИЗО. Теперь вопросы, которые курировал бывший замгубернатора, перейдут другому заму — Игорю Сорокину. А обязанности министра транспорта пока что исполняет заместитель Кушнарева Инна Володина.
Кроме того, с должности ушел еще один высокопоставленный чиновник — министр имущественных и земельных отношений Евгений Осыченко.